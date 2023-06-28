Mantan Pemain Barcelona Masuk Radar AC Milan, Siapa Dia?

MILAN terus melakukan perburuan terhadap pemain free agent dan dilaporkan tengah menghubungi pemain sayap Wolverhampton Wanderers, Adama Traore.

Rossoneri, di bawah bimbingan kepala pencari bakat Geoffrey Moncada, telah bekerja keras di bursa transfer, dan menyetujui kesepakatan dengan free agent Daichi Kamada dan bersiap untuk menjual Sandro Tonali ke Newcastle United dengan harga sekitar €80 juta.

Usai mengalami kemunduran musim ini, setelah kesuksesan scudetto mereka musim sebelumnya, Milan terus mencari bala bantuan yang tepat musim panas ini untuk membantu mereka kembali ke puncak.

Keputusan untuk memecat direktur teknis Paolo Maldini awal bulan ini telah sedikit mengubah rencana mereka.

Sebagaimana dirinci oleh Gianluca Di Marzio, dilansir dari football-italia.net, Milan membuka pembicaraan dengan agen Traore, Jorge Medes hari ini untuk mulai menjajaki kemungkinan langkah lanjutan untuk pemain berusia 27 tahun itu.