Kisah Pilu Jack Brown, dari Diapresiasi Sir Alex Ferguson hingga Hampir Pensiun Dini Gara-Gara Cedera

KISAH pilu Jack Brown, dari diapresiasi Sir Alex Ferguson hingga hampir pensiun dini gara-gara cedera akan dibahas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, Jack Brown merupakan pemain berpaspor Indonesia yang memiliki garis keturunan Inggris dari sang ayah.

Jack Brown pernah mendapat penghargaan World Skills Final Manchester United Soccer Schools di Stadion Old Trafford pada 2012. Gelandang serang yang kini berusia 21 tahun itu berhasil mengungguli sejumlah bocah dari 18 negara di dunia.

Ketika itu, kualitas Jack Brown diapresiasi oleh mantan pelatih Manchester United, Sir Alex Ferguson. Bahkan, dia sempat diberi tawaran untuk bermain di Setan Merah -julukan Manchester United- dari Alex Ferguson.

Namun, karena saat itu Jack Brown masih di Dubai, sehingga dia menolaknya lantaran terlalu jauh buatnya untuk tinggal di Inggris. Apalagi, Jack Brown saat itu baru berusia 10 ketika tawaran dari Ferguson datang.

Setelah beranjak dewasa, pemain keturunan Indonesia-Inggris itu diterpa kisah kelam selama berjuang saat pemulihan dari cedera parahnya. Bahkan, Jack Brown hampir pensiun dini karena dokter salah diagnosis.

Jack Brown awalnya menjalani tes magnetic resonance imaging (MRI) untuk mengetahui kondisi cedera lututnya. Pemain 21 tahun itu pun mendapatkan penjelasan dari dokter bahwa cedera pada ligamen anterior lutut (ACL) nya aman.