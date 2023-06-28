Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Penyebab Skuad Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Harus Diperkuat Pemain Jebolan Garuda Select

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |11:22 WIB
3 Penyebab Skuad Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Harus Diperkuat Pemain Jebolan Garuda Select
3 Penyebab Skuad Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Harus Diperkuat Pemain Jebolan Garuda Select. (Foto: Instagram/programgarudaselect)
SEBANYAK 3 penyebab skuad Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 harus diperkuat pemain jebolan Garuda Select akan dibahas Okezone di artikel ini. Salah satu di antaranya, banyak pemain Garuda Select jebolan Timnas Indonesia U-16 juara Piala AFF U-16 2022.

Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- dipastikan akan tampil di Piala Dunia U-17 2023 lewat jalur tuan rumah. Ajang bergengsi kelompok umur tersebut bakal digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 di Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, dan PSSI akan menggelar seleksi pemain dalam waktu dekat. Sejumlah pemain Garuda Select edisi kelima pun digadang-gadang layak untuk mendapat kesempatan membela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

Sebab, ada beberapa hal yang bisa mempertimbangkan untuk pemain-pemain jebolan program Garuda Select untuk dipanggil mengikuti seleksi skuad Garuda Asia Piala Dunia U-17 2023. Lantas, apa saja alasannya?

Berikut 3 Penyebab Skuad Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Harus Diperkuat Pemain Jebolan Garuda Select:

3. Pengalaman Luar Negeri

Pemain Indonesia yang bermain di Garuda Select

Penyebab pertama tentu karena skuad Garuda Select memiliki pengalaman bermain di luar negeri. Mereka mendapat jam terbang dan pengalaman yang penting untuk bisa tampil lebih percaya diri di ajang Piala Dunia U-17 2023.

Tercatat, pemain jebolan Garuda Select edisi kelima itu pernah berjumpa tim-tim elite di Eropa selama 2023 ini baik di Italia maupun Inggris. Garuda Select pernah bertemu akademi Inter Milan hingga membantai Arsenal 3-0. Nabil Asyura dkk sudah terasah selama berada di Eropa.

