Ditinggal Karim Benzema, Real Madrid Coba Boyong Lautaro Martinez dari Inter Milan

REAL Madrid nyaris tanpa striker bintang usai ditinggal Karim Benzema ke klub liga Arab Saudi, Al-Ittihad, pada akhir musim lalu.

Untuk menutupi celah itu, Los Blancos mengarahkan bidikannya pada Lautaro Martinez. Dilansir dari football-espana.net, Real Madrid pun disebut sedang bersiap menghubungi Inter Milan untuk mengetahui harga yang diminta untuk pemain Argentina itu.

Lautaro akan menjadi perekrutan yang bagus untuk Real Madrid, mengingat dia baru berusia 25 tahun. Kehadirannya diyakini dapat digunakan tim utama untuk beberapa tahun ke depan.

Hanya saja, rumor ini masih harus menunggu konfirmasi dari pihak Inter Milan.

Adapun, ketertarikan Los Blancos terhadap Lautaro Martinez menyusul buntunya kesepakatan dengan beberapa pemain bintang lainnya.