Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ditinggal Karim Benzema, Real Madrid Coba Boyong Lautaro Martinez dari Inter Milan

Nanda Aria , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |10:59 WIB
Ditinggal Karim Benzema, Real Madrid Coba Boyong Lautaro Martinez dari Inter Milan
Lautaro Martinez/Foto: Reuters
A
A
A

REAL Madrid nyaris tanpa striker bintang usai ditinggal Karim Benzema ke klub liga Arab Saudi, Al-Ittihad, pada akhir musim lalu.

Untuk menutupi celah itu, Los Blancos mengarahkan bidikannya pada Lautaro Martinez. Dilansir dari football-espana.net, Real Madrid pun disebut sedang bersiap menghubungi Inter Milan untuk mengetahui harga yang diminta untuk pemain Argentina itu.

 Benzema

Lautaro akan menjadi perekrutan yang bagus untuk Real Madrid, mengingat dia baru berusia 25 tahun. Kehadirannya diyakini dapat digunakan tim utama untuk beberapa tahun ke depan.

Hanya saja, rumor ini masih harus menunggu konfirmasi dari pihak Inter Milan.

 BACA JUGA:

Adapun, ketertarikan Los Blancos terhadap Lautaro Martinez menyusul buntunya kesepakatan dengan beberapa pemain bintang lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/51/3052976/mengenal-sosok-orangtua-kevin-diks-yang-diduga-melarang-sang-anak-untuk-bela-timnas-indonesia-eO0QxzPSoM.jpg
Mengenal Sosok Orangtua Kevin Diks yang Diduga Melarang sang Anak untuk Bela Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/51/3031861/kisah-sedih-virgil-van-dijk-kapten-timnas-belanda-euro-2024-ini-nyaris-meninggal-dan-tulis-surat-wasiat-ke-sang-ibunda-sebelum-gabung-ke-liverpool-zLVNThIzXq.JPG
Kisah Sedih Virgil Van Dijk, Kapten Timnas Belanda Euro 2024 Ini Nyaris Meninggal dan Tulis Surat Wasiat ke sang Ibunda Sebelum Gabung ke Liverpool
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/51/2940143/kisah-menarik-andrea-pirlo-sempat-jadi-target-percobaan-pembunuhan-oleh-gattuso-rekan-setimnya-sendiri-kEPDDnKBKR.jpg
Kisah Menarik Andrea Pirlo Sempat Jadi Target Percobaan Pembunuhan oleh Gattuso Rekan Setimnya Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/51/2861988/kisah-perjuangan-ramadhan-sananta-dari-liga-3-ke-timnas-indonesia-BXv0vdCZUy.jpg
Kisah Perjuangan Ramadhan Sananta, Dari Liga 3 ke Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/11/1631341/karya-digital-kobarkan-semangat-juang-bersama-official-mineral-water-timnas-indonesia-qod.webp
Karya Digital Kobarkan Semangat Juang Bersama Official Mineral Water Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/pelatih_timnas_indonesia_patrick_kluivert.jpg
Patrick Kluivert Trending Topic usai Timnas Indonesia Dikalahkan Irak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement