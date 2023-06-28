Ucapan Saddil Ramdani Tak Terbukti Benar, 3 Pemain Keturunan Ini Justru Pernah Jadi Bulan-bulanan Netizen Indonesia

UCAPAN Saddil Ramdani tak terbukti benar, 3 pemain keturunan ini justru pernah jadi bulan-bulanan netizen Indonesia. Belakangan ini, Saddil Ramdani membalas komentar netizen dengan menggunakan kata "pendatang" yang diduga menyindir pemain naturalisasi Timnas Indonesia.

Dalam pernyataannya, Saddil Ramdani menyebut netizen Indonesia hanya mendukung pemain "pendatang" di Timnas Indonesia saja. Bahkan, winger milik Sabah FC ini mengklaim pendatang yang diduga pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu diperlakukan lebih sepesial ketimbang pemain lokal termasuk dirinya.

"Seharusnya kalian support dan dukung bagaimanapun mereka membela kebanggaan kita semua. Yang kalian dukung hanya pendatang dan dielu-elukan," kata Saddil Ramdani dalam balasan komentarnya untuk akun @fanesania5, dikutip Rabu (28/6/2023).

Pada kenyataannya, ucapan Saddil Ramdani itu tidak terbukti benar. Pasalnya, sedikitnya sudah ada tiga pemain keturunan di Timnas Indonesia yang justru pernah jadi bulan-bulanan netizen Tanah Air dan tidak diperlukan seperti yang dikatakan Saddil Ramdani.

Ketiga pemain keturunan Timnas Indonesia itu yakni Elkan Baggott, Jordi Amat, dan Shayne Pattynama. Sekadar diketahui, Elkan Baggott pernah menolak panggilan Timnas Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) di Dubai, Uni Emirat Arab, Juni 2021 lalu jelang Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia.

Setelah menolak panggilan Shin Tae-yong itu, Elkan Baggott pun mendapat kritikan pedas dari netizen Indonesia. Bahkan, Ketua Umum PSSI saat itu, Mochamad Iriawan, juga sempat menyesalkan keputusan bek jangkung milik Ipswich Town tersebut.