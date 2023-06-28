Gara-Gara Kasus Saddil Ramdani, 2 Pemain Timnas Indonesia Witan Sulaeman dan Ricky Kambuaya Banjir Pujian

GARA-gara kasus Saddil Ramdani, 2 pemain Timnas Indonesia, Witan Sulaeman dan Ricky Kambuaya, banjir pujian. Sekadar diketahui, sosok Saddil Ramdani masih jadi perbincangan hangat usai dirinya melontarkan sindiran terhadap pemain naturalisasi Timnas Indonesia.

Hal tersebut bermula ketika netizen Indonesia membandingkan penampilan Saddil Ramdani yang tampil apik di Sabah FC tapi tidak di Timnas Indonesia. Menanggapi kritikan warganet, winger 24 tahun itu langsung membela dirinya di unggahan Instagram Stories pribadinya.

Masih tak terima, Saddil Ramdani juga membalas komentar-komentar netizen di unggahan Instagram pribadinya yang menghujatnya. Salah satunya, Saddil Ramdani membalas komentar netizen dengan menggunakan kata “pendatang” yang diduga menyindir para pemain naturalisasi Timnas Indonesia.

“Seharusnya kalian support dan dukung bagaimanapun mereka membela kebanggaan kita semua. Yang kalian dukung hanya pendatang dan dielu-elukan,” kata Saddil, dalam balasan komentarnya untuk akun @fanesania5, dikutip Rabu (28/6/2023).

Setelah menyebut pemain keturunan Timnas Indonesia sebagai pendatang, pernyataan pemain sayap milik Sabah FC ini langsung menjadi sorotan. Seperti yang disorot akun Instagram fanbase Timnas Indonesia @tim.nasional. Bahkan, banyak netizen Tanah Air yang menghujat Saddil Ramdani.

Menariknya, gara-gara kasus Saddil Ramdani itu, dua pemain Timnas Indonesia lainnya, Witan Sulaeman dan Ricky Kambuaya justru banjir pujian. Salah satunya akun Instagram @hantamfootball, memuji Witan Sulaeman dan Ricky Kambuaya.