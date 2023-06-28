Mees Hilgers dan Thom Haye Dirumorkan Segera Dinaturalisasi dan Bela Timnas Indonesia, Justin Hubner Iri Setengah Mati?

MESS Hilgers dan Thom Haye dirumorkan segera dinaturalisasi dan bela Timnas Indonesia, Justin Hubner iri setengah mati? Kabar Mees Hilgers dan Thom Haye bakal dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) terlihat dari dua tanda yang akan dibahas di bawah ini.

Medio awal bulan ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengadakan kunjungan ke Jerman. Erick Thohir bertemu dengan operator Liga Jerman, DFL, demi melakukan serangkaian kerjasama untuk kemajuan sepakbola Indonesia.

(Mees Hilgers siap perkuat Timnas Indonesia?)

Namun, akun media sosial yang biasa membahas pemain keturunan Indonesia, @FT_IDN, seakan memberi kode. Mereka mengatakan Erick Thohir mungkin tak hanya terbang ke Jerman, namun juga melipir ke Belanda untuk menemui sejumlah pemain keturunan.

“Bisa jadi pak ketum ke Friesland buat ketemu (Thom) Haye atau ke Enschede ketemu (Mees) Hilgers,” tulis akun @FT_IDN pada 7 Juni 2023.

Informasi yang disampaikan akun di atas masuk kategori A1. Sebab, PSSI maupun staff pelatih Timnas Indonesia kerap meminta bantuan akun ini untuk ikut mencari database pemain keturunan Indonesia berkualitas.

Satu fakta lain menunjukan, Mess Hilgers dan Thom Haye mengikuti akun Instagram PSSI, @PSSI. Hal itu seakan menunjukan bahwa dua nama ini siap dinaturalisasi menjadi WNI.