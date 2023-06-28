Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mees Hilgers dan Thom Haye Dirumorkan Segera Dinaturalisasi dan Bela Timnas Indonesia, Justin Hubner Iri Setengah Mati?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |08:31 WIB
Mees Hilgers dan Thom Haye Dirumorkan Segera Dinaturalisasi dan Bela Timnas Indonesia, Justin Hubner Iri Setengah Mati?
Mees Hilgers siap perkuat Timnas Indonesia? (Foto: Instagram/@meeshilgers)
A
A
A

MESS Hilgers dan Thom Haye dirumorkan segera dinaturalisasi dan bela Timnas Indonesia, Justin Hubner iri setengah mati? Kabar Mees Hilgers dan Thom Haye bakal dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) terlihat dari dua tanda yang akan dibahas di bawah ini.

Medio awal bulan ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengadakan kunjungan ke Jerman. Erick Thohir bertemu dengan operator Liga Jerman, DFL, demi melakukan serangkaian kerjasama untuk kemajuan sepakbola Indonesia.

Mees Hilgers

(Mees Hilgers siap perkuat Timnas Indonesia?)

Namun, akun media sosial yang biasa membahas pemain keturunan Indonesia, @FT_IDN, seakan memberi kode. Mereka mengatakan Erick Thohir mungkin tak hanya terbang ke Jerman, namun juga melipir ke Belanda untuk menemui sejumlah pemain keturunan.

“Bisa jadi pak ketum ke Friesland buat ketemu (Thom) Haye atau ke Enschede ketemu (Mees) Hilgers,” tulis akun @FT_IDN pada 7 Juni 2023.

Informasi yang disampaikan akun di atas masuk kategori A1. Sebab, PSSI maupun staff pelatih Timnas Indonesia kerap meminta bantuan akun ini untuk ikut mencari database pemain keturunan Indonesia berkualitas.

Satu fakta lain menunjukan, Mess Hilgers dan Thom Haye mengikuti akun Instagram PSSI, @PSSI. Hal itu seakan menunjukan bahwa dua nama ini siap dinaturalisasi menjadi WNI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176181/5_pelatih_yang_cocok_gantikan_patrick_kluivert_jika_dipecat_dari_timnas_indonesia_pssi-bJdt_large.jpg
5 Pelatih yang Cocok Gantikan Patrick Kluivert jika Dipecat dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Eks Manchester United!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176177/jay_idzes_kecewa_kepada_wasit_ma_ning_yang_pimpin_laga_timnas_indonesia_vs_irak_rcti-5DQG_large.jpg
Sambil Menahan Tangis, Jay Idzes Respons Putusan Wasit Ma Ning: Sesuatu Terjadi dan Menurut Saya Tidak Benar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176173/patrick_kluivert_ngamuk_timnas_indonesia_gagal_lolos_piala_dunia_2026_rcti-26Ug_large.jpg
Patrick Kluivert Ngamuk Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026 Usai Kalah 0-1 dari Irak: Pukul Bench!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176170/timnas_indonesia-0OjM_large.jpg
Klasemen Sementara Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Timnas Indonesia vs Irak: Skuad Garuda Gagal ke Piala Dunia 2026!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/11/1631295/graham-arnold-ogah-pikirkan-wasit-china-yang-pimpin-laga-timnas-indonesia-vs-irak-roi.webp
Graham Arnold Ogah Pikirkan Wasit China yang Pimpin Laga Timnas Indonesia vs Irak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/patrick_pluivert.jpg
Patrick Kluivert Justru Minta Fans Garuda Bangga usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Kok Bisa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement