Jika Gabung Bayern Munich, Harry Kane Langsung Panen Gelar!

JIKA gabung Bayern Munich, Harry Kane langsung panen gelar! Sekadar diketahui, bomber ganas milik Tottenham Hotspur tersebut tengah diincar oleh klub raksasa Liga Jerman, Die Roten -julukan Bayern Munich.

Menurut laporan pakar bursa transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano, Bayern Munich telah mengajukan tawaran resmi untuk memboyong Harry Kane. Dengan mahar sekitar 70 juta euro atau sekira Rp 1,1 triliun.

"FC Bayern telah mengajukan tawaran resmi untuk Harry Kane," tulis laporan Fabrizio Romano di akun Twitternya, dikutip Rabu (28/6/2023).

Sayangnya, tawaran menggiurkan Bayern Munich tersebut ditolak oleh Tottenham Hotspur. Pasalnya, angka tersebut tidak cukup bagi The Lilywhites -julukan Tottenham Hotspur- untuk melepas bomber Timnas Inggris itu.

"Biaya tetap mendekati 70 juta euro plus add-on, namun tidak cukup untuk meyakinkan Tottenham. Ditolak," ujar Fabrizio Romano.

"Proposal resmi dikirim hari ini, sebagaimana disebut pertama oleh @David_Ornstein. Tottenham Hotspur tidak akan menerima bayaran seperti itu untuk Kane," tambahnya.

Namun, kans Bayern Munich untuk mendapatkan tanda tangan Harry Kane bukan berarti sudah tertutup. Die Roten bisa saya merekrut penyerang 29 tahun itu seandainya mau memberikan tawaran lagi ke Tottenham Hotspur dengan mahar yang lebih tinggi.