HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai FIFA Matchday Juni 2023, Pemain Argentina Ini Tak Melihat Perbedaan Kualitas dari Pemain Naturalisasi dan Pemain Lokal Timnas Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |07:31 WIB
Usai FIFA Matchday Juni 2023, Pemain Argentina Ini Tak Melihat Perbedaan Kualitas dari Pemain Naturalisasi dan Pemain Lokal Timnas Indonesia
Skuad Timnas Indonesia saat hadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

PEMAIN asal Argentina, Gustavo Chena melihat tidak ada perbedaan kualitas dari pemain naturalisasi dan pemain lokal di Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Ia menyadari hal tersebut usai Timnas Indonesia dan Argentina saling bertarung di FIFA Matchday Juni 2023.

Seperti yang diketahui, Chena saat ini sudah pensiun sebagai pesepakbola profesional. Ia sendiri mengenal betul sepakbola Tanah Air karena sempat berkarier di Liga Indonesia pada era 2000-an.

Tercatat Chena pernah bermain untuk Persija Jakarta, Persikubar, PSMS Medan, PSIS Semarang, hingga Gresik United. Ia pun pensiun di Gresik United pada 2015.

Berbekal pengalaman bermain di Indonesia itu, Chena tahu betul kualitas pemain lokalnya. Sehingga ia pun berani menyampaikan bahwa sejumlah pemain naturalisasi yang ada di skuad Garuda saat ini, nyatanya tak memiliki kualitas yang lebih baik dari para pemain lokal.

Pemain naturalisasi yang disebut Chena itu seperti Jordi Amat, Shayne Pattynama, Rafael Struick, Ivar Jenner, Marc Klok, dan Stefano Lilipaly. Menurutnya, para pemain naturalisasi tersebut bukan berarti tak baik, hanya saja kini banyak pemain lokal dari Timnas Indonesia yang sudah memiliki kualitas yang lebih baik.

Timnas Indonesia vs Argentina

Kendati begitu, tetap saja menurut Chena kualitas Timnas Indonesia masih kalah jauh dengan Argentina. Jadi, ia pun tak kaget ketika Argentina mampu menang 2-0 atas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin 19 Juni 2023 lalu.

Halaman:
1 2
      
