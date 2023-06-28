Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Efek Ragnar Oratmangoen, Timnas Indonesia Berpotensi Diperkuat Kapten FC Groningen!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |07:10 WIB
Efek Ragnar Oratmangoen, Timnas Indonesia Berpotensi Diperkuat Kapten FC Groningen!
Ragnar Oratmangoen bisa jadi magnet Joey Pelupessy gabung Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@0ratmangoen)
A
A
A

EFEK Ragnar Oratmangoen, Timnas Indonesia berpotensi diperkuat kapten FC Groningen, Joey Pelupessy. Sekadar diketahui, Ragnar Oratmangoen sempat didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada 2022.

Namun, karena alasan yang tidak jelas, pendekatan yang dilakukan PSSI kepada Ragnar Oratmangoen menguap begitu saja. Sekarang setahun berlalu, Ragnar Oratmangoen ditanya apakah masih tertarik dinaturalisasi menjadi WNI untuk memperkuat Timnas Indonesia?

Ragnar Oratmangoen

(Ragnar Oratmangoen siap perkuat Timnas Indonesia jika dibutuhkan)

Secara tegas, Ragnar Oratmangoen yang mencatatkan 19 penampilan bersama FC Groningen di kasta teratas Liga Belanda 2022-2023, terbuka kemungkinan untuk memperkuat skuad Garuda.

“Iya, saya pernah dihubungi mereka (PSSI) tentang Timnas. Tapi setelah itu kabarnya memudar dan tidak pernah yakin apa rencananya,” kata Ragnar Oratmangoen mengutip dari YouTube Yussa Nugraha.

“Kebetulan hari ini, saya dapat kabar dari orang Belanda yang kenal orang-orang yang mengurus tentang hal itu. Jadi mungkin setelah ini ada kabar lagi. Jadi, dulu pernah ada kontak tapi setelah itu agak memudar,” lanjut pemain yang dikenal sebagai penganut agama Islam yang taat ini.

“Ya, tentu!,” jawab Ragnar Oratmangoen singkat saat ditanya apakah masih tertarik memperkuat Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
