Saddil Ramdani Sebut Pemain Keturunan sebagai Pendatang, Langsung Jadi Sorotan!

WINGER Timnas Indonesia, Saddil Ramdani, menyebut pemain keturunan sebagai pendatang. Tak lama setelah itu, pernyataan pemain sayap milik Sabah FC ini langsung menjadi sorotan!

Sebagaimana diketahui, Saddil Ramdani mendapatkan kritikan dari netizen karena penampilannya di Timnas Indonesia tak sebagus di Sabah FC. Pemain 24 tahun ini hanya tampil sebagai pengganti kala Timnas Indonesia ditahan Palestina 0-0 dan tidak dimainkan kala skuad Garuda takluk dari Argentina 0-2 di FIFA Matchday Juni 2023.

BACA JUGA: Media Malaysia Soroti Amukan Saddil Ramdani yang Kesal Dibandingkan Performa di Timnas Indonesia dan Sabah FC

Sebaliknya, Saddil Ramdani justru bermain apik saat membela Sabah FC dalam laga lanjutan Liga Super Malaysia 2023 kontra Kelantan United, Senin 26 Juni 2023 lalu. Eks pemain Persela Lamongan ini membawa Sabah FC menang 3-0 atas Kelantan United dengan mencetak satu gol dan dua assist.

Akibat perbedaan perfomanya itu, netizen Indonesia pun menyoroti penampilan Saddil Ramdani yang baik di klub tapi tidak di Timnas Indonesia. Menanggapi kritikan warganet, Saddil Ramdani langsung buka suara untuk membela dirinya di unggahan Instagram Stories pribadinya.

Tak hanya itu, Saddil Ramdani membalas komentar-komentar netizen di unggahan Instagram pribadinya yang menyerang dirinya. Salah satunya, Saddil Ramdani membalas komentar salah satu netizen menggunakan kata “pendatang” yang diduga untuk menjelaskan para pemain naturalisasi.

“Seharusnya kalian support dan dukung bagaimanapun mereka membela kebanggaan kita semua. Yang kalian dukung hanya pendatang dan dielu-elukan,” kata Saddil, dalam balasan komentarnya untuk @fanesania5, dikutip Rabu (28/6/2023).