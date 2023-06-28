Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Soroti Amukan Saddil Ramdani yang Kesal Dibandingkan Performa di Timnas Indonesia dan Sabah FC

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |06:31 WIB
Media Malaysia Soroti Amukan Saddil Ramdani yang Kesal Dibandingkan Performa di Timnas Indonesia dan Sabah FC
Pemain Sabah FC, Saddil Ramdani. (Foto: Instagram/officialsabahfc)
A
A
A

MEDIA asal Malaysia, Makan Bola menyoroti amukan Saddil Ramdani yang kesal karena performanya dibandingkan saat bermain di Timnas Indonesia dan ketika beraksi di Sabah FC. Kekasalan Saddil itu ia tumpahkan melalui instagram stories di akun pribadinya, @saddilramndanii.

Ya, Saddil saat ini menjadi buah bibir pencinta sepakbola Tanah Air karena kemarahannya yang akhirnya diutarakan sang pemain di instagram pribadinya. Dalam pernyataan itu, Saddil mengungkapkan dirinya kesal karena kerap disebut bermain baik saat membela klub Malaysia, Sabah FC, tapi justru melempem kala bertugas membela Timnas Indonesia.

Menurut pembelaan Saddil, ia bisa bermain baik di Sabah FC karena sudah cukup lama beradaptasi dengan tim tersebut. Ia pun bisa mengeluarkan permainan terbaiknya lantaran sudah diberikan menit bermain yang banyak di Sabah FC.

Hanya saja, menit bermain yang banyak itu tak Saddil dapatkan bersama Timnas Indonesia. Namun, dari minimnya menit bermain tersebut justru sebagian pencinta sepakbola Tanah Air mengkritik Saddil dengan menyebut sang pemain tidak layak bermain untuk skuad Garuda lantaran bermain buruk.

Saddil pun keheranan dari menit bermain yang sedikit itu, tapi ia yang biasa menjadi penghangat bangku cadangan Timnas Indonesia tersebut justru langsung dicap buruk. Karena itulah Saddil pun geram hingga akhirnya buka suara.

Saddil Ramdani emosi dengan kritikan menjatukan yang dilakukan sebagian pencinta sepakbola Tanah Air kepadanya

"Jadi mengapa Anda membandingkan penampilan saya dengan tim nasional dan klub yang berbeda? Ya beda lah, saya memang sebagai pemain butuh menit bermain dan kebebasan bermain,” ungkap Saddil di instagram pribadinya yang dikutip Makan Bola, Rabu (28/6/2023).

"Apakah kita diberikan itu di tim nasional? Sama sekali tidak!!! Anda hanya melihatnya dari sudut yang konyol, bermain hanya 15 menit 20 menit atau bahkan 7 menit dan kemudian Anda mengatakan dia tidak bisa bermain di tim nasional,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
