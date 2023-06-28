3 Pemain Keturunan Indonesia Grade A yang Ketahuan Follow Instagram PSSI, Nomor 1 Jadi Incaran Klub Liga Inggris!

Thom Haye, 1 dari 3 pemain keturunan Indonesia Grade A yang follow akun Instagram PSSI. (Foto: Instagram/@thomhaye)

SEBANYAK 3 pemain keturunan Indonesia Grade A yang ketahuan follow Instagram PSSI akan diulas Okezone. Beredar kabar, PSSI sedang mendekati sejumlah pemain keturunan yang memiliki kualitas, untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Sejumlah nama pemain yang dikabarkan didekati PSSI muncul ke permukaan, dan beberapa tanda pun sudah terlihat. Tanda yang dimaksud adalah, pemain-pemain ini sudah mengikuti atau mem-follow akun Instagram PSSI, @pssi. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain keturunan Indonesia Grade A yang ketahuan follow Instagram PSSI:

3. Mees Hilgers (FC Twente)





Mees Hilgers kini berstatus bek klub Liga Belanda, FC Twente. Turun dalam 28 pertandingan dan mengoleksi satu gol, Mees Hilgers mengantarkan FC Twente finis di posisi lima Liga Belanda 2022-2023.

Finis di posisi lima membuat Twente bakal tampil di babak Kualifikasi Liga Konferensi Eropa 2023-2024. Karena itu, jika Mees Hilgers berhasil dinaturalisasi, betapa kuatnya pertahanan Timnas Indonesia.

Baru berusia 21 tahun, Mees Hilgers dapat dijadikan suksesor Jordi Amat (31 tahun) yang sudah tak muda lagi. Mees Hilgers dapat membentuk kolaborasi kuat dengan Rizky Ridho dan Elkan Baggott di jantung pertahanan.