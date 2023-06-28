Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Keturunan Indonesia Grade A yang Ketahuan Follow Instagram PSSI, Nomor 1 Jadi Incaran Klub Liga Inggris!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |06:14 WIB
3 Pemain Keturunan Indonesia Grade A yang Ketahuan Follow Instagram PSSI, Nomor 1 Jadi Incaran Klub Liga Inggris!
Thom Haye, 1 dari 3 pemain keturunan Indonesia Grade A yang follow akun Instagram PSSI. (Foto: Instagram/@thomhaye)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain keturunan Indonesia Grade A yang ketahuan follow Instagram PSSI akan diulas Okezone. Beredar kabar, PSSI sedang mendekati sejumlah pemain keturunan yang memiliki kualitas, untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Sejumlah nama pemain yang dikabarkan didekati PSSI muncul ke permukaan, dan beberapa tanda pun sudah terlihat. Tanda yang dimaksud adalah, pemain-pemain ini sudah mengikuti atau mem-follow akun Instagram PSSI, @pssi. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain keturunan Indonesia Grade A yang ketahuan follow Instagram PSSI:

3. Mees Hilgers (FC Twente)

Mees Hilgers

Mees Hilgers kini berstatus bek klub Liga Belanda, FC Twente. Turun dalam 28 pertandingan dan mengoleksi satu gol, Mees Hilgers mengantarkan FC Twente finis di posisi lima Liga Belanda 2022-2023.

Finis di posisi lima membuat Twente bakal tampil di babak Kualifikasi Liga Konferensi Eropa 2023-2024. Karena itu, jika Mees Hilgers berhasil dinaturalisasi, betapa kuatnya pertahanan Timnas Indonesia.

Baru berusia 21 tahun, Mees Hilgers dapat dijadikan suksesor Jordi Amat (31 tahun) yang sudah tak muda lagi. Mees Hilgers dapat membentuk kolaborasi kuat dengan Rizky Ridho dan Elkan Baggott di jantung pertahanan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176180/timnas_indonesia_vs_irak-6lqb_large.jpg
5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 0-1 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 karena Strategi Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175546/timnas_indonesia_vs_arab_saudi-so4R_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia yang Tampil Melempem saat Kalah 2-3 dari Arab Saudi, Nomor 1 Sering Kehilangan Bola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172616/cassandre_davis_hampir_menggagalkan_pernikahan_cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguezcasidavis-B5fF_large.jpg
5 Perempuan Supercantik yang Hampir Gagalkan Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez, Nomor 1 Nyaris Diberi Anak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172534/7_pemain_naturalisasi_tambahan_timnas_indonesia_ketimbang_saat_menang_2_0_atas_arab_saudi_pssi-87CI_large.jpg
7 Pemain Naturalisasi Tambahan Timnas Indonesia ketimbang saat Menang 2-0 atas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Ole Romeny!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/51/1631275/panjat-tebing-indonesia-ditarget-minimal-3-emas-di-sea-games-2025-dxt.webp
Panjat Tebing Indonesia Ditarget Minimal 3 Emas di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/pelatih_timnas_indonesia_patrick_kluivert.jpg
Patrick Kluivert Sudah Siapkan Strategi Khusus untuk Bungkam Irak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement