HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Punya Lemparan seperti Pratama Arhan, Pemain Ini Diminta Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |06:12 WIB
Punya Lemparan seperti Pratama Arhan, Pemain Ini Diminta Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023
Ada pemain SSB Kancil Mas Karawang yang memiliki kemampuan lemparan seperti Pratama Arhan. (Foto: PSSI)
A
A
A

PUNYA lemparan seperti Pratama Arhan, pemain Ini diminta perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Pemain yang dimaksud diketahui berasal dari Sekolah Sepakbola (SSB) Kancil Mas Karawang.

Sebagaimana diketahui, Pratama Arhan dikenal sebagai bintang Timnas Indonesia yang memiliki kemampuan lemparan ke dalam mematikan. Tak jarang hasil dari lemparan jauh bek kiri Tokyo Verdy ini berujung sebuah gol untuk tim yang dibelanya baik di Timnas Indonesia maupun di klub.

Teranyar, skill lemparan ke dalam Pratama Arhan mampu merepotkan kiper terbaik Piala Dunia 2022, Emiliano Martinez, pada laga Timnas Indonesia vs Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Saat itu, pemain 21 tahun ini melakukan lemparan ke dalam di babak kedua, lalu disundul oleh Elkan Baggott dan hampir menjebol gawang Emiliano Martinez.

Alhasil, lemparan mematikan Pratama Arhan mendapat pujian dari sejumlah pihak termasuk media Argentina. Selain itu, tak jarang aksi pemain kelahiran Blora ini ditiru oleh sejumlah pemain Indonesia.

Pemain SSB Kancil Mas Karawang ada yang memilik teknik lemparan seperti Pratama Arhan

Salah satunya yang dilakukan oleh pemain asal SSB Kancil Mas Karawang yang belum diketahui namanya. Dalam sebuah unggahan akun TikTok SSB Kancil Mas Karawang @ssbkancilmaskarawang, pemain muda tersebut beberapa kali meniru teknik lemparan ke dalam mematikan seperti Pratama Arhan.

"Lemparan roket," tulis keterangan akun TikTok SSB Kancil Mas Karawang @ssbkancilmaskarawang, dikutip Rabu (28/6/2023).

