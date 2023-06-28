Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Italia Ramai Bahas Pemain Keturunan Indonesia yang Jadi Buruan AC Milan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |05:59 WIB
Media Italia Ramai Bahas Pemain Keturunan Indonesia yang Jadi Buruan AC Milan
Pemain keturunan Indonesia, Tijjani Reijnders tengah diisukan bakal gabung AC Milan. (Foto: Instagram Tijjani Reinjders)
A
A
A

MEDIA Italia saat ini tengah ramai membahas pemain keturunan Indonesia yang jadi buruan AC Milan. Pemain keturunan Tanah Air yang dimaksud tersebut adalah Tijjani Reijnders.

Ya, Reijnders tengah dikabarkan menjadi incaran AC Milan di bursa transfer musim panas 2023. Pemain tersebut sendiri kini bermain di Liga Belanda bersama AZ Alkmaar.

Reijnders diincar karena Milan kehilangan Sandro Tonali yang memilih pergi ke Newcastle United. Tentunya menarik jika hal tersebut benar-benar terwujud, mengingat Reijnders ternyata sempat hampir membela Timnas Indonesia.

Milan sendiri tertarik dengan Reijnders bukan tanpa alasan. Pemain keturunan Indonesia itu mampu memperlihatkan permainan yang cantik di musim 2022-2023 dengan mencetak 12 assist dari 54 penampilan.

Tijjani Reijnders

Tak heran jika Reijnders dirasa mampu menjadi pengganti Tonali di lini tengah Milan. Laporan Milan mengincar Reijnders pun disampaikan oleh media Italia, Footaball Italia.

Nantinya, Reijnders dipercaya akan bermain bersama Ruben Loftus-Cheek yang dikabarkan juga akan dibeli Milan dari Chelsea. Diharapkan kedua pemain tersebut dapat mengisi lini tengah Milan yang banyak ditinggal pemainnya di musim panas ini.

Halaman:
1 2
      
