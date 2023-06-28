Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sang Anak Mundur sebagai Petinggi Persis Solo, Erick Thohir Bangga Bukan Main

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |21:16 WIB
Sang Anak Mundur sebagai Petinggi Persis Solo, Erick Thohir Bangga Bukan Main
Erick Thohir dan sang anak Mahendra Agakhan Thohir (Foto: Instagram/erickthohir)
SANG anak mundur sebagai petinggi Persis Solo, Erick Thohir bangga bukan main. Maendra Agakhan Thohir, anak dari Erick Thohir, memutuskan untuk mengundurkan diri karena jabatan sang ayah sebagai Ketua Umum PSSI.

Aga – sapaan Agakhan – sudah menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Persis Solo Saestu (PSS) sejak 2021. Namun, dia memutuskan mundur dari jabatan tersebut.

Erick Thohir

Agak mengambil keputusan ini setelah berdiskusi dengan sang ayah, Erick Thohir. Meski baru berjalan dua tahun, Aga merelakan jabatannya demi kebaikan sepakbola Indonesia yang bersih dan profesional.

“Sebenarnya sayang juga karena baru dua tahun di Persis. Tetapi ini demi kebaikan semua, dan saya sudah berkonsultasi dengan Bapak bahwa ini jalan terbaik. Bukan hanya bagi Persis dan PSSI, tetapi yang terpenting bagi sepak bola Indonesia sehingga lebih transparan, bersih, dan semakin professional,” tutur Aga dalam keterangan tertulisnya.

Intinya, Aga melakukan ini agar terhindar dari potensi konflik kepentingan jelang Liga 1 2023-2024. Sebab, ayahnya kini adalah Ketua Umum PSSI, yang berarti ada di atasnya.

