Klub Liga 2 2023-2024 Setuju Regulasi Dua Pemain Asing dengan Satu Syarat

KLUB Liga 2 2023-2024 setuju regulasi dua pemain asing dengan satu syarat. Manajer Perserang, Babay Karnawi, mengatakan agar subsidi klub-klub Liga 2 dinaikkan menjadi Rp2 miliar.

PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) selaku operator liga mengungkap wacana penggunaan pemain asing di Liga 2 2023-2024. Setiap tim akan dibatasi menjadi dua pemain.

Wacana ini muncul dalam pertemuan antara PT LIB dengan para pemilik klub Liga 2 di Hotel Sultan, Selasa (27/6/2023) malam WIB. Perserang pun menjadi salah satu klub yang setuju dengan wacana tersebut.

“Kami setuju, asalkan subsidi sesuai dengan permintaan kami,” kata Babay kepada awak media di Jakarta pada Selasa (27/6/2023).

Namun, Babay meminta agar subsidi dinaikkan. Jika subsidi masih sama seperti musim lalu, yaitu Rp800 juta, maka musim ini diharapkan naik jadi Rp2 miliar.

“Musim lalu 800 juta, sekarang minta 2 miliar. Udah itu ada, kalau itu selesai kita selesai semua,” ujarnya.

Lebih lanjut, Babay menjelaskan bahwa dirinya memang tidak ingin berandai-andai terkait keinginannya tersebut. Akan tetapi, itu semua sudah dalam perhitungan yang matang.