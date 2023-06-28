PPKGBK Bantah Kabar Rumput SUGBK Rusak, Laga Persija Jakarta vs PSM Makassar Bisa Digelar

SUGBK akan tetap gelar pertandingan Persija Jakarta vs PSM Makassar (Foto: Okezone/Maulana Yusuf)

PUSAT Pengelolaan Komplek GBK (PPKGBK) bantah kabar rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) rusak. Direktur Utama (Dirut) PPKGBK, Rakhmadi Afif Kusumo, mengatakan bahwa laga Persija Jakarta vs PSM Makassar akan tetap dimainkan di SUGBK.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa laga Persija vs PSM di SUGBK batal digelar karena rumput rusak, sebagaimana video yang beredar luas di media sosial. Namun demikian, hal ini dibantah oleh Rakhmadi yang mengatakan bahwa laga tersebut bisa tetap digelar pada hari Minggu (2/7/2023), sesuai jadwal.

"Laga (Persija vs PSM) akan di SUGBK," kata Rakhmadi kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (28/6/2023).

"Sama harus diluruskan, tidak benar rumput rusak," tambahnya.

Dia juga memastikan bahwa kondisi rumput SUGBK baik-baik saja dalam foto yang diambil olehnya hari ini.Dalam foto tersebut, terlihat kondisi rumput jauh berbeda dengan apa yang terlihat di video yang ramai beberapa hari lalu.