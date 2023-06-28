Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kedatangan Charles Raphael Lengkapi Kuota Lima Pemain Asing Arema FC

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |11:47 WIB
Kedatangan Charles Raphael Lengkapi Kuota Lima Pemain Asing Arema FC
Charles Raphael/Foto: Avirista Midaada
A
A
A

AREMA FC kembali kedatangan satu pemain asing. Ia adalah Charles Raphael asal Brazil yang berposisi di lini tengah. Kedatangan satu pemain asing ini melengkapi regulasi lima pemain asing dari berbagai negara, kecuali Asia Tenggara.

Raphael biasanya bermain sebagai gelandang bertahan dan menggantikan posisi Renshi Yamaguchi yang hengkang di awal musim.

 Arema FC

Charles Raphael merupakan pemain kelahiran 10 April 1995, berpostur 184 sentimeter. Terakhir kali Charles Raphael memperkuat tim Manaus FC di musim 2022 - 2023.

Pemain bernama lengkap Charles Raphael de Almeida ini bermain 8 kali bersama tim Seri C Manaus dan menyarangkan satu gol. Sedangkan di klub sebelumnya, AA Portuguesa, pada musim yang sama sejak bulan Januari, ia bermain sebanyak 9 kali.

 BACA JUGA:

Selama kariernya pesepakbola 28 tahun ini hanya berkutat di Liga Brazil dan memperkuat tim-tim di Seri B, seri C, dan D, dengan total lima gol dan tiga assist. Selain berposisi sebagai gelandang bertahan sosoknya bisa dimainkan sebagai bek kanan.

Manajer tim Arema FC Wibie Dwi Andriyas mengatakan, Charles Raphael diikat kontrak manajemen Singo Edan selama satu musim ke depan. Kedatangan Raphael menjadi pemain asing kelima yang didatangkan Arema FC, setelah sebelumnya mengikat kontrak dengan pemain asal Argentina, Ariel Lucero.

"Setelah kemarin kita resmikan Ariel Lucero, hari ini Alhamdulillah kita pastikan merekrut Charles Raphael,” ungkap Wibie Dwi Andriyas, dikonfirmasi pada Rabu (28/6/2023).

Telusuri berita bola lainnya
