Resmi! Dewa United Gaet Kiper Mantan Penggawa Timnas Belanda U-20

DEWA United resmi menjalin kesepakatan dengan penjaga gawang asal Belanda, Sonny Stevens. Kiper berpostur 194 cm itu akan tim untuk menjalani kompetisi Liga 1 2023/2024.

Stevens sendiri ternyata merupakan mantan penggawa Timnas Belanda U-20. Dia menjadi bagian dari skuad Timnas Belanda U-20 pada 2013 silam.

"Selamat datang Sonny Stevens. Kami sangat senang bisa mendatangkan penjaga gawang berkualitas seperti dia," ucap CEO Dewa United FC, Ardian Satya Negara dalam keterangan resmi, Selasa (27/6/2023).

Stevens mengawali karier sepak bolanya di tim muda Volendam, kemudian berkelana di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Belanda. Beberapa klub yang pernah dibelanya ialah FC Twente, Excelsior, dan SC Cambuur.

Klub terakhir yang dibela sang penjaga gawang ialah ADO Den Haag yang bermain di kompetisi Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Dia bermain sebanyak 14 kali di kompetisi tersebut.