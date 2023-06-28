Mateo Kovacic Langsung Pasang Target Tinggi Usai Resmi Gabung Manchester City

MATEO Kovacic langsung pasang target tinggi usai resmi gabung Manchester City. Gelandang Timnas Kroasia tersebut mengatakan bahwa Manchester City adalah tim yang mampu meraih banyak gelar.

Kovacic resmi meninggalkan Chelsea untuk gabung dengan Manchester City. Tim berjuluk The Citizens tersebut merogoh kocek senilai 25 juta poundsterling (Rp475 miliar) untuk mendapatkan tanda tangannya dengan kontrak hingga 2027.

Kovacic, yang diplot sebagai pengganti Ilkay Gundogan yang hijrah ke Barcelona, mengaku bangga bisa menjadi bagian dari Manchester City. Meskipun sudah banyak trofi yang diraih selama membela Real Madrid dan Chelsea, dia tetap mengincar lebih banyak gelar bersama kubu Etihad Stadium.

“Saya selalu berpikir dalam sepak bola, kemarin adalah kemarin dan kita perlu melihat hari ini dan besok. Saya menikmati tahun-tahun yang menyenangkan di klub saya sebelumnya (Chelsea), tetapi sekarang saatnya untuk membuka halaman baru dan menang,” kata Kovacic, dikutip dari situs resmi Man City, Rabu (28/6/2023).

“Dan saya pikir City adalah klub yang sempurna di mana Anda bisa menang banyak dan saya akan melakukan yang terbaik untuk mencoba menang setiap tahun karena ini adalah hal terpenting dalam sepak bola pada akhirnya untuk mengumpulkan trofi,” lanjutnya.