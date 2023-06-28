Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Arsenal Tawarkan Harga Fantastis, Manchester City Menyerah dari Perburuan Declan Rice

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |18:56 WIB
Arsenal Tawarkan Harga Fantastis, Manchester City Menyerah dari Perburuan Declan Rice
Man City menyerah dari perburuan Declan Rice/Foto: Reuters
A
A
A

MANCHESTER City dikabarkan mundur dari perburuan gelandang West Ham United, Declan Rice, di bursa transfer musim panas ini. Laporan ini jelas memberi angin segar bagi Arsenal.

Mengutip laporan Daily Mail, Rabu (28/6/2023) Man City memutuskan untuk mundur setelah Arsenal melayangkan penawaran yang sangat tinggi kepada West Ham untuk Rice. Tidak tanggung-tanggung, The Gunners, julukan Arsenal, melayangkan penawaran dengan nominal 105 juta poundsterling atau sekitar Rp2 triliun.

 declan rice

Penawaran itu merupakan penawaran ketiga yang dilancarkan oleh Arsenal setelah dua penawaran sebelumnya ditolak. Penawaran pertama yang ditolak yakni senilai 75 juta poundsterling atau sekitar Rp1,4 triliun.

Kemudian Arsenal menaikkan penawaran yang keduanya sebesar 90 juta poundsterling atau sekitar Rp1,7 triliun.

 BACA JUGA:

Saat penawaran yang kedua itu ditolak, Man City pun masuk dalam perburuan. Tim berjuluk The Citizen itu melayangkan proposal dengan nominal 90 juta poundsterling atau sekitar Rp1,7 triliun.

Namun, ketika Arsenal melayangkan penawaran tinggi seperti saat ini, Man City pun mundur karena ogah untuk menyaingi penawaran fantastis yang dilayangkan The Gunners. Situasi ini jelas membuat Arsenal menjadi yang terdepan dalam perburuan Rice.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631405/inilah-sosok-mantan-pemain-mu-yang-buyarkan-mimpi-indonesia-ke-piala-dunia-2026-gwq.webp
Inilah Sosok Mantan Pemain MU yang Buyarkan Mimpi Indonesia ke Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/kevin_diks.jpg
Ini Alasan Timnas Indonesia Tak Dapat Penalti meski Kevin Diks Disikut Bek Irak di Kotak Terlarang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement