Arsenal Tawarkan Harga Fantastis, Manchester City Menyerah dari Perburuan Declan Rice

MANCHESTER City dikabarkan mundur dari perburuan gelandang West Ham United, Declan Rice, di bursa transfer musim panas ini. Laporan ini jelas memberi angin segar bagi Arsenal.

Mengutip laporan Daily Mail, Rabu (28/6/2023) Man City memutuskan untuk mundur setelah Arsenal melayangkan penawaran yang sangat tinggi kepada West Ham untuk Rice. Tidak tanggung-tanggung, The Gunners, julukan Arsenal, melayangkan penawaran dengan nominal 105 juta poundsterling atau sekitar Rp2 triliun.

Penawaran itu merupakan penawaran ketiga yang dilancarkan oleh Arsenal setelah dua penawaran sebelumnya ditolak. Penawaran pertama yang ditolak yakni senilai 75 juta poundsterling atau sekitar Rp1,4 triliun.

Kemudian Arsenal menaikkan penawaran yang keduanya sebesar 90 juta poundsterling atau sekitar Rp1,7 triliun.

Saat penawaran yang kedua itu ditolak, Man City pun masuk dalam perburuan. Tim berjuluk The Citizen itu melayangkan proposal dengan nominal 90 juta poundsterling atau sekitar Rp1,7 triliun.

Namun, ketika Arsenal melayangkan penawaran tinggi seperti saat ini, Man City pun mundur karena ogah untuk menyaingi penawaran fantastis yang dilayangkan The Gunners. Situasi ini jelas membuat Arsenal menjadi yang terdepan dalam perburuan Rice.