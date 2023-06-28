Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester City Menyerah Kejar Declan Rice, Arsenal Semringah!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |16:45 WIB
Manchester City Menyerah Kejar Declan Rice, Arsenal Semringah!
Declan Rice segera gabung Arsenal (Foto: REUTERS)
A
A
A

MANCHESTER City menyerah kejar Declan Rice, Arsenal semringah. Menurut klaim dari jurnalis Fabrizio Romano, The Citizens – julukan Manchester City – menolak menyamai tawaran dari Arsenal kepada West Ham United.

Romano mewartakan bahwa The Gunners – julukan Arsenal – sangat percaya diri untuk mengamankan jasa Declan Rice. Klub London Utara itu dikabarkan telah mengajukan penawaran bernilai 105 juta poundsterling (Rp2 triliun) kepada West Ham United.

Declan Rice

Kabar sebelumnya dari Romano mengatakan bahwa The Hammers – julukan West Ham – masih menunggu Manchester City. Namun, pada Rabu (28/6/2023) sore WIB, Romano mengatakan lewat cuitan Twitter-nya di akun @FabrizioRomano bahwa Manchester City takkan menyamai penawaran Arsenal.

Lebih lanjut, The Citizens diklaim sudah meninggalkan perburuan tanda tangan Declan Rice. Kini, Arsenal mengurus transfer dengan detail 100 juta poundsterling (Rp1,906 triliun) di muka plus 5 juta poundsterling (Rp95 miliar) sebagai bonus.

“Arsenal sedang mengerjakan struktur kesepakatan setelah tawaran resmi 100 juta poundsterling plus 5 juta poundsterling sebagai bonus diajukan pada Selasa malam [waktu seempat] untuk Declan Rice,” kata Romano dalam cuitannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631359/hasil-kualifikasi-piala-dunia-2026-timnas-indonesia-imbang-lawan-irak-di-babak-pertama-dmi.webp
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026: Timnas Indonesia Imbang Lawan Irak di Babak Pertama
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Belanda Vs Finlandia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement