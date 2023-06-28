Manchester City Menyerah Kejar Declan Rice, Arsenal Semringah!

MANCHESTER City menyerah kejar Declan Rice, Arsenal semringah. Menurut klaim dari jurnalis Fabrizio Romano, The Citizens – julukan Manchester City – menolak menyamai tawaran dari Arsenal kepada West Ham United.

Romano mewartakan bahwa The Gunners – julukan Arsenal – sangat percaya diri untuk mengamankan jasa Declan Rice. Klub London Utara itu dikabarkan telah mengajukan penawaran bernilai 105 juta poundsterling (Rp2 triliun) kepada West Ham United.

Kabar sebelumnya dari Romano mengatakan bahwa The Hammers – julukan West Ham – masih menunggu Manchester City. Namun, pada Rabu (28/6/2023) sore WIB, Romano mengatakan lewat cuitan Twitter-nya di akun @FabrizioRomano bahwa Manchester City takkan menyamai penawaran Arsenal.

Lebih lanjut, The Citizens diklaim sudah meninggalkan perburuan tanda tangan Declan Rice. Kini, Arsenal mengurus transfer dengan detail 100 juta poundsterling (Rp1,906 triliun) di muka plus 5 juta poundsterling (Rp95 miliar) sebagai bonus.

“Arsenal sedang mengerjakan struktur kesepakatan setelah tawaran resmi 100 juta poundsterling plus 5 juta poundsterling sebagai bonus diajukan pada Selasa malam [waktu seempat] untuk Declan Rice,” kata Romano dalam cuitannya.