Nasib David De Gea di Ujung Tanduk, Kemungkinan Besar Hengkang dari Manchester United

MASA depan penjaga gawang Manchester United, David de Gea di ujung tanduk. Kontraknya bersama The Red Devils akan habis dua hari lagi dan kemungkinan besar dirinya akan hengkang.

Manchester United dan De Gea awalnya sudah sepakat untuk menandatangani kontrak baru dengan gaji yang lebih kecil dari sebelumnya. Akan tetapi, sang pelatih, Erik Ten Hag, kemudian dikabarkan ragu atas kiper asal Spanyol itu.

Keraguan dari sang pelatih untuk tetap menggunakan jasa penjaga gawang 32 tahun itu mengakibatkan negosiasi kontrak antara klub dan pemain menjadi rumit. Hal itu menjadi isyarat bahwa De Gea tak akan berseragam Manchester United musim depan.

"Pada Selasa (27/6/2023) dikabarkan bahwa De Gea telah menandatangani kontrak baru sebelum akhirnya Manchester United mundur dan menawarkan penawaran yang lebih rendah," ungkap Daily Mail, Rabu (28/6/2023).

Dua hari lagi, kontrak De Gea bersama Setan Merah akan resmi berakhir. Meskipun Manchester United masih bisa mendapatkan tanda tangan kiper Spanyol itu, kemungkinan besar hal tersebut tidak akan terjadi jika situasinya seperti ini.