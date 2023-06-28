Penyerang Timnas Thailand Trial di Klub Juara Liga Inggris, Siap Tantang Elkan Baggott!

PENYERANG Timnas Thailand, Suphenat Mueanta, trial di klub juara Liga Inggris. Bersama Leicester City, Suphenat bisa berhadapan dengan Elkan Baggott yang membela Ipswich Town.

Suphenat Mueanta baru-baru ini mendapatkan kesempatan untuk trial bersama Leicester City, klub juara Liga Inggris 2015-2016 silam. Menurut laporan dari media Thailand, Thai Raith, Suphenat tampil mengesankan selama trial.

Jika berhasil mendapatkan kontrak profesional, maka penyerang berusia 20 tahun ini bakal menjadi bagian dari Leicester City. Pada saat ini, dia masih tercatat sebagai pemain klub Thailand, Buriram United, menurut Transfermarkt.

Leicester City memang memiliki kaitan erat dengan Thailand karena pemiliknya adalah orang Thailand. Suphenat menjadi pesepakbola Thailand teranyar yang dikaitkan dengan The Foxes – julukan Leicester.

Leicester menciptakan kejutan dengan menjuarai kasta tertinggi Liga Inggris pada musim 2015-2016 silam. Kala itu, tim besutan Claudio Ranieri diperkuat oleh para pemain top sekaliber Riyad Mahrez, NGolo Kante, dan Jamie Vardy.