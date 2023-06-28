Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Lemparan Roket Pratama Arhan Bikin Liga Inggris Ubah Aturan, Emiliano Martinez Bergembira?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |14:20 WIB
Lemparan Roket Pratama Arhan Bikin Liga Inggris Ubah Aturan, Emiliano Martinez Bergembira?
Momen Emiliano Martinez kerepotan hadapi lemparan ke dalam Pratama Arhan. (Foto: Instagran/@emimartinez26)
A
A
A

LEMPARAN ala Pratama Arhan bikin Liga Inggris ubah aturan. Apakah kiper Timnas Argentina dan Aston Villa, Emiliano Martinez, bahagia dengan perubahan aturan yang ada?

Sekadar diketahui, Emiliano Martinez sempat dibuat kelimpungan dengan kemampuan lemparan Pratama Arhan. Momen itu tercipta saat Timnas Indonesia bersua Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin, 19 Juni 2023 malam WIB.

Emiliano Martinez kerepotan hadapi lemparan Pratama Arhan

(Momen Emiliano Martinez kerepotan hadapi lemparan Pratama Arhan)

Dalam sebuah kesempatan atau tepatnya di menit 53, lemparan Pratama Arhan yang disundul Elkan Baggott, meluncur tajam ke gawang Argentina. Beruntung bagi Timnas Argentina, Emiliano Martinez tampil gemilang dengan menggagalkan peluang emas tersebut.

Berselang beberapa hari dari laga di atas atau tepatnya pada Kamis 22 Juni 2023, English Football League (EFL) yang merupakan operator kasta kedua, ketiga dan keempat Liga Inggris membuat aturan baru perihal lemparan ke dalam.

Sejatinya lemparan roket ala Pratama Arhan masih diizinkan EFL. Hanya saja, pemain-pemain yang memiliki kualitas lemparan seperti Pratama Arhan dilarang menggunakan handuk sebelum melempar bola.

Sekadar diketahui, biasanya Pratama Arhan kerap menggunakan handuk untuk mengelap bola agar si kulit bulat dalam kondisi kering ketika dilempar. Namun, dalam pandangan EFL, apa yang dilakukan Pratama Arhan dan kawan-kawan membuang-buang waktu.

Halaman:
1 2
1 2
      
