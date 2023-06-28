Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Media Inggris Soroti Handuk dan Lemparan Roket ala Pratama Arhan, Begini Katanya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |12:04 WIB
Media Inggris Soroti Handuk dan Lemparan Roket ala Pratama Arhan, Begini Katanya!
Lemparan roket ala Pratama Arhan terus menjadi sorotan. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Inggris, Sportbible, menyoroti handuk dan lemparan roket ala Pratama Arhan. Hanya saja, Sportbible tidak membahas Pratama Arhan, melainkan pesepakbola asal Inggris yang memiliki kualitas lemparan ke dalam layaknya fullback kiri milik Timnas Indonesia tersebut.

Pesepakbola asal Inggris yang dimaksud adalah pemain Wrexham AFC, Ben Tozer. Berkat bantuan lemparan roket Ben Tozer, Wrexham AFC promosi ke kasta empat sepakbola Inggris untuk musim 2023-2024 (League Two).

Ben Tozer

(Ben Tozer, pesepakbola yang memiliki lemparan roket seperti Pratama Arhan)

Sayangnya, baru juga promosi, Wrexham AFC sedikit dirugikan dari aturan yang dibuat operator kompetisi League Two, yakni English Football League (EFL). Dalam rapat tahunan yang dilakukan pada medio pekan lalu, diputuskan bahwa handuk dilarang digunakan untuk mengelap bola.

Sekadar diketahui, pemain-pemain seperti Pratama Arhan maupun Ben Tozer kerap menggunakan handuk ketika hendak melepaskan lemparan roket. Sebelum bola dilempar, mereka biasa mengelap si kulit bulat supaya kering.

Namun, untuk musim 2023-2024, penggunaan handuk dilarang karena dinilai telah menghabiskan banyak waktu. Dalam pandangan EFL, waktu lebih banyak terbuang karena penggunaan handuk tersebut.

Sebagai gantinya, EFL akan menempatkan sejumlah bola di beberapa titik. Karena itu, ketika ada lemparan ke dalam, seorang pemain tak perlu repot-repot membersihkan bola, mengingat sudah ada bola kering yang ada di sekitaran mereka.

Halaman:
1 2
      
