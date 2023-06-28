Setelah Kena Sindir Suporter Indonesia, Ipswich Town Munculkan Elkan Baggott di Sesi Latihan!

SETELAH kena sindir suporter Indonesia, Ipswich Town langsung munculkan Elkan Baggott di sesi latihan. Sebenarnya, Elkan Baggott sudah mengikuti sesi latihan perdana Ipswich Town yang berlangsung sejak Senin, 26 Juni 2023.

Hanya saja di akun Instagram Ipswich Town, tidak muncul foto Elkan Baggott sedang berlatih. Netizen Indonesia yang terkenal aktif pun langsung bertanya-tanya, ke mana bek milik Timnas Indonesia tersebut?

(Tak ada foto Elkan Baggott di sesi latihan Ipswich Town pada Senin, 26 Juni 2023. (Foto: Instagram/@ipswichtown)

“Where is Elkan?,” tulis akun @hermansyah.fafan.

“Elkan mana woi,” sambung akun @riyan_menyoen.

“Mana foto Elkan,” tulis akun @nizarwalian.

Tak mau mendapat pertanyaan serupa, akun Instagram Ipswich Town pun menampilkan momen Elkan Baggott berlatih di bawah asuhan juru taktik Kieran McKenna pada Selasa, 27 Juni 2023. Elkan Baggott terlihat sedang melakukan pemanasan bareng pemain-pemain Ipswich Town yang tinggi badannya 11 12 dengannya.

Hal itu pun langsung mengundang reaksi netizen Indonesia. Mereka langsung menaruh komentar diunggahan akun Instagram Ipswich Town tersebut.

“Saya pendukung Ipswich Town dari zamannya Chris Wood,” tulis akun @an_off16.

“Semoga Elkan diberikan kesempatan bermain musim ini,” sambung akun @seputarolaraga31.

“Elkan di Indonesia jangkung, di Inggris setara semua tingginya,” kata akun @ardeeeeean.