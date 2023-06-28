Demi Angkut Declan Rice dari West Ham United, Arsenal Siap Pecahkan Rekor Pemain Termahal Inggris

LONDON - Arsenal mulai serius mendekati pemain West Ham United, Declan Rice di bursa transfer musim panas 2023 ini. Terbukti dengan adanya kabar bahwa tim berjuluk The Gunners itu sampai menyiapkan dana sebesar 105 juta pounds atau sekira Rp2 triliun, harga termahal yang pernah diajukan untuk pemain asal Inggris.

Ya, dana yang besar sudah disiapkan Arsenal hanya untuk mengangkut gelandang asal Inggris tersebut ke Emirates Stadium. Rice dinilai sebagai salah satu pemain terpenting oleh Mikel Arteta di musim panas ini.

Akan tetapi, upaya Arsenal mendatangkan Rice ternyata tidak mudah. Penawaran 105 juta pounds itu perlu diketahui adalah penawaran ketiga dari Arsenal setelah dua tawaran sebelumnya ditolak mentah-mentah oleh West Ham.

Meski sudah ditolak dua kali, Arsenal pun tidak menyerah. Malahan mereka siap membuat Rice menjadi pemain Inggris termahal sepanjang masa jika West Ham menerima penawaran 105 juta pounds tersebut.

"Tawaran itu terdiri dari 100 juta poundsterling bayaran konkret ditambah 5 juta poundsterling biaya tambahan sesuai dengan performa yang disepakati," dikutip dari SkySports, Rabu (28/6/2023).

Tawaran itu juga akan menjadi transfer termahal Arsenal sepanjang masa jika memang menjadi kenyataan. Sebelumnya, rekor tersebut terjadi pada 2019 saat mereka membeli Nicolas Pepe dari Lille dengan harga 72 juta poundsterling.