HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Persaingan Semakin Memanas, Berikut Jadwal Liga Futsal Nusantara Rabu 28 Juni 2023 Live di Vision+

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |21:06 WIB
Persaingan Semakin Memanas, Berikut Jadwal Liga Futsal Nusantara Rabu 28 Juni 2023 Live di Vision+
Liga Futsal Nusantara akan disiarkan di Vision+ (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Kejuaraan futsal tingkat nasional yang berjudul Liga Futsal Nusantara kini Tengah diadakan. Kegiatan ini merupakan kompetisi futsal kasta kedua yang diselenggarakan oleh Federasi Futsal Indonesia, dan telah berjalan dari tahun 2015.

Dalam kejuaraan ini, seluruh klub futsal di Indonesia berhak ikut bertanding dan melalui jenjang kompetisi yang ditentukan, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Klub yang menjadi juara pada tingkat provinsi akan mengikuti kompetisi tingkat nasional, dengan 34 tim yang dibagi menjadi 4 grup.

Futsal

Setelah berjalan selama 7 tahun, mulai musim 2022, terdapat kebijakan baru dalam Liga Futsal Nusantara. Tim yang lolos ke babak 34 besar harus bertanding lagi dalam fase grup di babak final.

Kini, pertandingan Liga Futsal Nusantara masih berjalan setiap minggunya. Bagi Anda yang ingin menonton Liga Futsal Nusantara pada Rabu, 28 Juni 2023 besok, bisa mengakses channel MNC Sports di Vision+ dengan jadwal berikut.

Rabu, 28 Juni 2023

Kinantan FC vs Moncongbulo FC (10:00 WIB)

Excellent FC vs Safinah FC (12:00 WIB)

SSFC vs KLN FC (14:00 WIB)

Moncongbulo Muda vs HKFC (16:00 WIB)

Untuk menyaksikan rangkaian ajang Liga Futsal Nusantara, Anda bisa streaming langsung melalui Vision+ dengan membeli paket Vision+ Premium Sports yang akan memberikan Anda akses kepada berbagai pertandingan olahraga kelas dunia hanya dalam satu aplikasi.

