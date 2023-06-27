Profil Jenson Seelt, Bek Keturunan Indonesia Berdarah Ambon yang Direkrut Sunderland

PROFIL Jenson Seelt, bek keturunan Indonesia berdarah Ambon yang direkrut Sunderland menarik untuk dibahas. Melalui akun media sosial Sunderland, klub asal Inggris ini mengumumkan sejumlah pemain barunya.

Yang menarik, salah satu pemain keturunan Indonesia-Belanda yakni Jenson Seelt menjadi salah satu pemain baru yang direkrut Sunderland AFC untuk musim 2023-2024.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut profil Jenson Seelt, bek keturunan Indonesia berdarah Ambon yang direkrut Sunderland.

Jenson Seelt merupakan pemain berdarah Ambon yang lahir di Ede pada 23 Mei 2003. Bek berusia 19 tahun ini mendapatkan darah Ambonnya dari sang kakek yang berasal dari Ambon.

Meski masih berusia sangat muda, Jenson Seelt telah berhasil membuktikan kemampuannya dalam dunia sepakbola. Ia memulai kariernya sebagai pesepakbola profesional pada 2017 lalu.

Kala itu ia bergabung dengan Nec Youth dan tampil cemerlang. Karena penampilannya yang apik, Seelt dilirik oleh salah satu klub di Liga Belanda yakni PSV Eindhoven.

Jenson Seelt pun tak membutuhkan waktu lama untuk bisa beradaptasi di klub barunya. Bahkan pada 2021 ia sudah naik kelas dan bermain di kasta kedua Liga Belanda bersama PSV U-21.