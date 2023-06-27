Harga Pasaran Jay Idzes Meroket sejak Diisukan Perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

HARGA pasaran Jay Idzes meroket semenjak diisukan memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Bek berpaspor Belanda ini mengaku siap membela Timnas Indonesia saat menjalani wawancara dengan YouTuber sekaligus pesepakbola asal Indonesia, Yussa Nugraha.

Dalam wawancara tersebut, pesepakbola bertinggi badan 190 sentimeter itu siap membela Timnas Indonesia jika mendapatkan tawaran dari PSSI.

"Misal dalam waktu dekat PSSI kontak kamu untuk proses Naturalisasi apakah kamu ada minat?," tanya Yussa Nugraha kepada Jay Idzes di kanal YouTube Yussa Nugraha, Okezone mengutip pada Minggu, 9 April 2023.

"Aku terbuka untuk itu (jadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia), tapi satu sisi aku ingin berkarier di Belanda. Satu sisi aku ingin juga membela Timnas asal kakekku (Indonesia) itu adalah suatu kehormatan. Jadi tentu aku terbuka untuk itu," tegas Jay Idzes.

Jay Idzes merealisasikan mimpi dalam kariernya, yakni merumput di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, bersama Go Ahead Eagles. Setelah mengemas 21 penampilan di Liga Belanda 2021-2022, Jay Idzes mencatatkan 32 laga di Liga Belanda 2022-2023.

Setelah merasakan persaingan di Liga Belanda, Jay Idzes bertekad mengembangkan kariernya. Menurut pemberitaan media-media Italia, Jay Idzes segera gabung klub kasta kedua Liga Italia, Venezia.