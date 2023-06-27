Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segini Harga Pasaran Saddil Ramdani, Winger Timnas Indonesia yang Main di Sabah FC

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |16:33 WIB
Segini Harga Pasaran Saddil Ramdani, Winger Timnas Indonesia yang Main di Sabah FC
Saddil Ramdani kala berlatih bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
SEGINI harga pasaran Saddil Ramdani, winger Timnas Indonesia yang main di Sabah FC. Ya, Saddil Ramdani merupakan pemain muda berbakat asal Indonesia yang beruntung karena mendapat tawaran bermain dari klub di luar negeri.

Pemain kelahiran Raha, 2 Januari 1999 ini mengawali karier sebagai pemain sepakbola dengan menjalani pendidikan di Aji Santoso International Football Academy (ASIFA). Dia masuk akademi itu sejak 2012.

Saddil Ramdani

Pada 2016 ketika PSSI baru lepas dari hukuman FIFA, Saddil tampil turut tampil dalam ajang Piala AFF U-16 2016. Meski gagal pada babak fase grup, Saddil berhasil tampil cemerlang dengan mencetak gol ke gawang Laos, serta hattrick ke gawang Kamboja.

Penampilan apiknya itu kemudian membuat Saddil direkrut oleh klub kasta teratas Liga Indonesia, Persela Lamongan. Beberapa bulan setelahnya, Saddil yang tampil cukup menonjol bersama Persela di Piala Presiden 2017, kemudian dipanggil Luis Milla untuk bergabung ke Timnas Indonesia U-22.

Sejak saat itu, Saddil kemudian menjadi salah satu pemain andalan yang selalu dipanggil ke Timnas Indonesia yang dibesut Luis Milla. Dia pun turut berlaga di Asian Games 2018.

Memasuki 2019, penampilan Saddil yang konsisten membuatnya mencuri perhatian klub asal Malaysia, Pahang FA. Selama satu musim memperkuat Pahang FA, Saddil turun dalam 21 laga dengan torehan 2 gol.

Selepas dari Malaysia, Saddil kemudian kembali ke Tanah Air dengan bergabung bersama klub Bhayangkara FC. Sayangnya, pandemi Covid-19 yang menghentikan geliat persepakbolaan dunia membuat Saddil hanya memainkan 3 pertandingan saja bersama klub berjuluk The Guardian itu.

Setelah pandemi mulai mereda, Bhayangkara FC kemudian kembali ke Malaysia. Dia membela Sabah FA yang dilatih oleh legenda sepakbola Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto.

