Kisah Cristiano Ronaldo Selamatkan Karier Sahabatnya Jose Semedo

KISAH Cristiano Ronaldo selamatkan karier sahabatnya, Jose Semedo, patut mendapat apresiasi. Di tengah huru-hara bintang Portugal dengan mantan klubnya, Manchester United, ternyata Ronaldo adalah sosok pahlawan bagi Jose Semedo.

Perjalanan karier Jose Semedo memang tidak semulus Cristiano Ronaldo. Saat Ronaldo menjadi superstar Real Madrid dan pemain kebanggaan Portugal, Semedo hanya memperkuat Sheffield Wednesday, klub divisi I Inggris.

Melansir dari Sportskeeda, kisah Cristiano Ronaldo selamatkan karier sahabatnya Jose Semedo bermula saat keduanya bertemu di akademi Sporting Lisbon. Ronaldo dan Semedo yang masih remaja menjadi teman dekat dan tumbuh bersama.

Namun ternyata, nasib harus memisahkan keduanya. Lisbon menilai Semedo tidak kompeten dan harus melepaskannya. Ronaldo pun bersikeras mempertahankan sahabatnya yang berada di ujung tanduk kehancuran.

Lepas dari Lisbon, Jose Semedo artinya harus kembali ke kampung halamannya di Setubal, Portugal. Kawasan Setubal terkenal sebagai daerah rawan kejahatan. Banyak anak remaja melakukan kejahatan di daerah tersebut.

Hidup Semedo pun berubah menjadi gelap jika Lisbon melepaskannya. Beruntungnya, Semedo memiliki sahabat seperti Ronaldo.

Pesepakbola dengan nomor kebanggan 7 itu ngotot supaya Semedo tetap tinggal di Sporting Lisbon. Cristiano Ronaldo bahkan mengancam akan ikut keluar jika sahabatnya dikeluarkan. Melihat hal tersebut, Direktur Sporting Lisbon menyetujui Semedo menetap di klub.

Ronaldo bahkan menawarkan diri untuk berbagi kamar dengan Semedo. Sejak saat itu, Semedo merasa berhutang budi kepada Ronaldo.

“Dia mengatakan bahwa jika saya pergi, dia juga akan melakukannya. Tempat asal saya di Setubal bukanlah tempat yang baik untuk seorang pemuda," ujar Jose Semedo.

“Dia mengatakan bahwa mereka dapat memberi tempat tidur tambahan di kamarnya dan kami dapat berbagi lemari untuk pakaiannya,” lanjutnya.