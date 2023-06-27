Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kenapa Elkan Baggott Tidak Pilih Perkuat Timnas Inggris? Ini Jawabannya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |15:44 WIB
Kenapa Elkan Baggott Tidak Pilih Perkuat Timnas Inggris? Ini Jawabannya!
Elkan Baggott pilih bela Timnas Indonesia ketimbang Timnas Inggris dan Thailand. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

BEK Ipswich Town sekaligus Timnas Indonesia, Elkan Baggott, mengungkap alasannya tidak memilih Timnas Inggris sebagai tim nasional yang dibela. Bek 21 tahun itu mengaku dorongan dari keluarga yang membuatnya tak pernah berpikiran membela Timnas Inggris dan lebih memilih Timnas Indonesia.

Elkan Baggott memiliki darah campuran Indonesia dan Inggris. Darah Inggris Elkan Baggott berasal dari sang ayah, sedangkan darah Indonesia dari sang ibu.

Elkan Baggott

Namun, Elkan Baggott tidak lahir di Inggris maupun Indonesia melainkan di Bangkok, Thailand. Berhubung lahir di Bangkok, Elkan Baggott sebenarnya berpeluang membela Timnas Thailand.

Akan tetapi, Elkan Baggott sudah membulatkan tekadnya sejak kecil. Berhubung tumbuh dan besar di Indonesia, Elkan Baggott memilih skuad Garuda sebagai tim nasional yang dibela.

“Tapi jujur, saya tidak pernah berpikir bermain untuk Thailand dan Inggris. Saya akan selalu bermain untuk Indonesia terutama karena keluarga saya,” kata Elkan Baggott saat diwawancara Ipswich Town.

“Dan setelah saya beberapa tahun tumbuh di sana (Indonesia), segera saya putuskan satu pilihan. Seperti kata ibuku, itu (memilih Indonesia) adalah keputusan yang tepat,” lanjut pemain yang sempat dipinjamkan Ipswich Town ke Cheltenham Town tersebut.

Halaman:
1 2
      
