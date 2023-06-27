Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rafael Struick Dipuji Shayne Pattynama Usai Unggah Momennya Menikmati Waktu di Tanah Air

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |15:14 WIB
Rafael Struick Dipuji Shayne Pattynama Usai Unggah Momennya Menikmati Waktu di Tanah Air
Rafael Struick kala berada di Indonesia. (Foto: Instagram/@rafaelstruick)
A
A
A

RAFAEL Struick dipuji Shayne Pattynama usai unggah momennya menikmati waktu di Tanah Air. Sejumlah pemain keturunan Indonesia yang berhasi dinaturalisasi PSSI beberapa waktu yang lalu berbondong-bondong datang ke Indonesia.

Kedatangan para pemain naturalisasi yang berlaga di luar negeri ke Indonesia adalah untuk bermain bersama Timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday 2023. Meski kini laga sudah berakhir, Rafael Struick tampaknya belum move on dari Tanah Air.

Rafael Struick

Pasalnya, pemain berusia 20 tahun ini kedapatan mengunggah fotonya saat masih di Indonesia. Lucunya, Rafael Struick dipuji Shayne Pattynama usai unggah momennya menikmati waktu di Indonesia.

Rafael Struick diketahui menuntaskan proses naturalisasinya pada Mei 2023. Karena momen tersebut berdekatan dengan laga persahabatan FIFA Matchday 2023 yang diadakan pada Juni 2023, Rafael Struick pun memutuskan untuk tidak langsung pulang ke Belanda.

Pemain ADO Den Haag ini pun memiliki waktu yang cukup panjang sebelum Shin Tae-yong memanggilnya untuk berlatih. Rafael Struick pun tak menyia-nyiakan waktu luang tersebut.

Dia pun memanfaatkan waktunya untuk jalan-jalan ke pusat perbelanjaan, bermain tenis, hingga pergi ke wisata alam. Foto-fotonya pun ia unggah menggunakan akun @rafaelstruick di Instagram dengan keterangan diambil bulan lalu.

Lalu, rekannya di Timnas Indonesia, yakni Shayne Pattynama, memberikan komentar pada foto Rafael Struick tersebut. Isi komentar tersebut rupanya berupa pujian.

“Foto yang bagus Rafael, salam dari Shayne,” tulis Shayne Pattynama @s.pattynama.

