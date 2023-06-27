Media Vietnam Bangga Ada Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Kebanggaan Asia!

MEDIA Vietnam, The Thao 247, bangga ada Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. The Thao 247 menyebut Timnas Indonesia U-17 dan empat wakil Asia lainnya di Piala Dunia U-17 2023, yakni Jepang, Uzbekistan, Korea Selatan dan Iran merupakan kebanggaan Asia.

Sekadar diketahui, sebanyak 24 peserta Piala Dunia U-17 2023 sudah ditemukan pada Senin, 26 Juni 2023 malam WIB. Tim terakhir yang memastikan tempat di Piala Dunia U-17 2023 adalah Uzbekistan.

(Timnas Uzbekistan U-17, negara terakhir yang lolos ke Piala Dunia U-17 2023)

Tim asal Asia Tengah itu lolos ke Piala Dunia U-17 2023 setelah melaju ke semifinal Piala Asia U-17 2023. Seperti yang sudah diutarakan di atas, Asia memiliki lima perwakilan di Piala Dunia U-17 2023.

Jumlah itu merupakan yang terbanyak, bersanding dengan perwakilan Eropa yang juga diwakili lima negara. Lima perwakilan Eropa adalah Inggris, Prancis, Jerman, Polandia dna Spanyol.

Sekarang, waktunya wakil-wakil Asia unjuk gigi di Piala Dunia U-17 2023. Potensi wakil Asia berjaya di Piala Dunia U-17 2023 cukup besar. Hal itu berdasarkan performa mereka di Piala Asia U-17 2023.

Jepang merupakan negara yang berpotensi melaju jauh di Piala Dunia U-17 2023. Selain Jepang, Korea Selatan dan tuan rumah Piala Dunia U-17 2023, Indonesia, juga bisa memberi kejutan.