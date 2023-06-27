Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Bangga Ada Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Kebanggaan Asia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |15:13 WIB
Media Vietnam Bangga Ada Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Kebanggaan Asia!
Tmnas Indonesia U-17 siap tampil di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, bangga ada Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. The Thao 247 menyebut Timnas Indonesia U-17 dan empat wakil Asia lainnya di Piala Dunia U-17 2023, yakni Jepang, Uzbekistan, Korea Selatan dan Iran merupakan kebanggaan Asia.

Sekadar diketahui, sebanyak 24 peserta Piala Dunia U-17 2023 sudah ditemukan pada Senin, 26 Juni 2023 malam WIB. Tim terakhir yang memastikan tempat di Piala Dunia U-17 2023 adalah Uzbekistan.

Timnas Uzbekistan U-17

(Timnas Uzbekistan U-17, negara terakhir yang lolos ke Piala Dunia U-17 2023)

Tim asal Asia Tengah itu lolos ke Piala Dunia U-17 2023 setelah melaju ke semifinal Piala Asia U-17 2023. Seperti yang sudah diutarakan di atas, Asia memiliki lima perwakilan di Piala Dunia U-17 2023.

Jumlah itu merupakan yang terbanyak, bersanding dengan perwakilan Eropa yang juga diwakili lima negara. Lima perwakilan Eropa adalah Inggris, Prancis, Jerman, Polandia dna Spanyol.

Sekarang, waktunya wakil-wakil Asia unjuk gigi di Piala Dunia U-17 2023. Potensi wakil Asia berjaya di Piala Dunia U-17 2023 cukup besar. Hal itu berdasarkan performa mereka di Piala Asia U-17 2023.

Jepang merupakan negara yang berpotensi melaju jauh di Piala Dunia U-17 2023. Selain Jepang, Korea Selatan dan tuan rumah Piala Dunia U-17 2023, Indonesia, juga bisa memberi kejutan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630989/susunan-pemain-timnas-indonesia-u22-vs-india-ananda-raehan-dan-victor-dethan-starter-vvp.webp
Susunan Pemain Timnas Indonesia U-22 vs India: Ananda Raehan dan Victor Dethan Starter!Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/pro_futsal_league.jpg
Pro Futsal League 2025/2026 Pekan ke-2: Blacksteel FC Vs Bintang Timur Surabaya, Live MNCTV!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement