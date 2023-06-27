Media Malaysia Takjub Timnas Indonesia Bakal Lawan Portugal-nya Cristiano Ronaldo

MEDIA Malaysia, Semuanya Bola, takjub Timnas Indonesia bakal lawan Portugal-nya Cristiano Ronaldo. Hal ini beriringan dengan upaya PSSI untuk membawa Timnas Portugal menghadapi Timnas Indonesia.

Sebelumnya, laga Timnas Indonesia kontra Argentina menjadi sesuatu yang menghebohkan kancah sepakbola Asia Tenggara. Meski tidak ada Lionel Messi, laga Timnas Indonesia vs Argentina tetap mendapatkan sorotan yang luar biasa.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya telah mengatakan bahwa Indonesia akan menggelar laga besar seperti ini secara reguler. Namun, hanya satu laga selevel ini yang diselenggarakan di setiap tahunnya.

Setelah Timnas Argentina, kini muncul rumor mengenai kemungkinan mendatangkan Timnas Portugal. Hal ini dijelaskan oleh Zainudin Amali selaku Wakil Ketua Umum PSSI.

“Kami sudah komunikasi dengan Duta Besar Indonesia di sana [Portugal], cuma jangan sampai [Cristiano] Ronaldo sudah pensiun [baru melawan Timnas Indonesia],” ucap Zainudin Amali dikutip dari Goal Indonesia, Senin (26/6/2023).

Kabar PSSI ingin datangkan Timnas Portugal pun berembus sampai ke Malaysia. Media setempat, Semuanya Bola, mengungkap rasa takjub dengan tekad PSSI untuk mendatangkan tim-tim dunia.