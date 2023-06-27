Deretan Prestasi Bima Sakti, Pelatih yang Ditunjuk PSSI Jadi Juru Taktik Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

DERETAN prestasi Bima Sakti, pelatih yang ditunjuk PSSI jadi juru taktik Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Beberapa hari lalu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, resmi menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih Timnas U-17 Indonesia untuk Piala Dunia U-17 2023.

"Kami memberikan kesempatan kepada coach Bima Sakti. Kami perlu coach muda," ucap Erick Thohir dalam konferensi pers, Sabtu (24/6/2023)

Bima Sakti bisa dibilang layak untuk menangani Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- di Piala Dunia U-17 2023. Pasalnya, juru taktik 46 tahun asal Balikpapan itu memiliki catatan prestasi yang cukup mentereng selama menjadi ahli peracik strategi Timnas Indonesia kelompok umur.

Salah satunya, Bima Sakti berhasil mengantarkan Timnas Indonesia U-16 merebut tempat ketiga di Piala AFF U-16 2019. Saat perebutan tempat ketiga itu, Timnas Indonesia U-16 berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2 via adu penalti usai main imbang 0-0 di waktu normal.

Bukan hanya berhasil merebut peringkat ketiga di Piala AFF U-16 2019, Bima Sakti juga mampu membawa Timnas Indonesia U-16 lolos ke Piala Asia U-16 2020 lewat babak kualifikasi.

Saat itu, Timnas Indonesia U-16 sukses finis di posisi kedua Grup G di babak kualifikasi Piala Asia U-16 2020, di bawah China dan lolos menjadi satu dari empat runner up terbaik. Sayangya, Timnas Indonesia U-16 harus gigit jari karena Federasi Sepakbola Asia (AFC) secara resmi membatalkan Piala Asia U-16 2020 karena pandemi Covid-19.