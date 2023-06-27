Dikritik Netizen karena Penampilannya Melempem, Saddil Ramdani Ngamuk!

Saddil Ramdani tampil baik di klub tapi minim kontribusi untuk Timnas Indonesia (Foto: Instagram/officialsabahfc)

DIKRITIK netizen karena penampilannya melempem, Saddil Ramdani ngamuk. Pemain Timnas Indonesia itu mengungkap mengapa dirinya sulit memberikan kontribusi ketika membela negara.

Saddil Ramdani kembali tampil gemilang untuk klubnya, Sabah FC. Dalam laga pekan ke-15 Liga Super Malaysia 2023 kontra Kelantan United, Saddil mencetak satu gol dan dan dua assist dari kemenangan 3-0 yang diraih Sabah FC di Stadion Sultan Muhammad IV, Senin (26/6/2023).

Namun, setelah kemenangan itu, Saddil Ramdani mendapatkan kritikan pedas netizen di media sosial. Saddil dinilai tidak bisa mengulang performa gemilangnya di level klub ketika membela Timnas Indonesia.

Sang pemain berusia 24 tahun pun merespons keras kritikan dari para netizen. Dia membela diri karena di Timnas Indonesia jarang mendapat kesempatan sehingga membuatnya kesulitan memberikan kontribusi.

“Hello sebenarnya gue gak mau balas komen yang selalu ingin menjatuhkan mental gue. Tapi hari ini gue sedikit ada pembelaan buat diri gue sendir. Kenapa? Karena kalian tidak melihat dari situasi yang saya alami dan teman-teman lainnya di Timnas Indonesia,” kata Saddil dalam unggahan akun Instagram Story-nya, @saddilramdani, dikutip Selasa (27/6/2023).

"Jadi gini kenapa sih kalian bandingin gue di Timnas sama di klub beda? Yaaa bedalahhh, emang gue sebagai pemain butuh namanya jam terbang dan kebebasan untuk bermain, apakah di timnas kami diberikan itu? Tidakkkk sama skali!!!" tegas Saddil Ramadani.

Saddil menekankan bahwa bermain 15 hingga 20 menit saja berbeda dengan bermain di sepanjang laga. Oleh karena itu, tentu hasilnya akan berbeda jika dibandingkan.

"Kalian hanya melihat dari sudut yang tidak masuk akal, main hanya 15 menit 20 menit bahkan 7 menit terus kalian bilang 'gak bisa main di timnas gak bisa main melempem, asal-asalan mainnya, gocek mulu' lahhh terus kalau kita gak ningkatin kemampuan kita untuk hal seperti itu dan menambah kepercaan diri kita buat apa kita bermain dalam tuntutan kalian yang sok tahu," lanjutnya.