5 Pemain Timnas Indonesia dengan Harga Pasaran Termewah, Nomor 1 Belum Jalani Debut!

Berikut 5 pemain Timnas Indonesia dengan harga pasaran termewah (Foto: Instagram/jordiamat5)

SEBANYAK 5 pemain Timnas Indonesia dengan harga pasaran termewah akan dibahas dalam artikel ini. Seperti diketahui, kualitas Timnas Indonesia terus mengalami peningkatan semenjak ditukangi Shin Tae-yong sejak akhir 2019 lalu.

Ya, Shin Tae-yong memang dikatakan berhasil meningkatkan kualitas setiap pemain Timnas Indonesia. Meningkatnya kualitas pemain juga berdampak pada karier mereka yang membuat banyak pemain Timnas Indonesia yang menjajal liga-liga di luar negeri.

Hal ini kemudian membuat nilai pasar skuad Timnas Indonesia melambung jauh dari tahun ke tahun sebelumnya. Lantas siapa saja pemain Timnas Indonesia dengan harga pasaran termewah? Simak ulasan berikut untuk mengetahuinya.

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia dengan Harga Pasaran Termewah

5. Asnawi Mangkualam





Asnawi Mangkualam bisa dibilang saat ini menjadi pemain asli Indonesia yang paling moncer saat ini. Eks pemain PSM Makassar ini kini menjadi pilar penting dari klub Korea Selatan, Jeonnam Dragons.

Berkat hal itu, kapten Timnas Indonesia tersebut diketahui memiliki harga pasar senilai Rp5,65 miliar, setara dengan pemain timnas lainnya seperti Rizky Ridho, Rachmat Irianto dan Stefano Lilipaly. Bersama Timnas Indonesia pun, Asnawi tampil reguler sejak di U-19, U-22, hingga di Timnas Senior.

4. Shayne Pattynama





Shayne Pattynama merupakan pemain keturunan yang baru saja merampungkan proses naturalisasi pada Januari 2023 lalu. Sejak kecil, Shayne sudah banyak bermain untuk klub elite Liga Belanda, FC Utrecht sebelum akhirnya bergabung dengan klub Norwegia, Viking FK.

Dengan skill dan pengalamannya, harga pasar Shayne Pattynama kini berada di angka Rp6,95 miliar. Shayne pun telah berhasil debut pada laga Timnas Indonesia vs Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 lalu.