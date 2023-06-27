Detail Kewarganegaraan Cyrus Margono Terungkap, Siap Perkuat Timnas Indonesia?

DETAIL kewarganegaraan Cyrus Margono terungkap oleh Staf Ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Sang penjaga gawang yang membela klub Yunani, Panathinaikos, tersebut bisa memilih kewarganegaraan Indonesia.

Cyrus Margono kerap menjadi pembicaraan di kalangan pencinta sepakbola Indonesia belakangan. Dia memiliki darah Indonesia dan berhasrat untuk membela Timnas Indonesia.

Cyrus merupakan seorang kiper yang masih berusia 21 tahun. Sebelumnya, dia bermain untuk tim junior klub Yunani, FC Panathinaikos. Namun, di musim panas ini, Cyrus dipastikan menjadi bagian dari tim senior.

Hal ini dipastikan oleh Panathinaikos lewat unggahan terbarunya di Instagram. Klub Yunani tersebut membawa empat kiper untuk pramusim termasuk Cyrus Margono.

Hamdan Hamedan selaku Staf Ahli Menteri untuk Bidang Diaspora dan Kepemudaan merespons unggahan tersebut. Dia mengucapkan selamat kepada Cyrus selagi membeberkan secara detail status kewarganegaraannya.