HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI Panggil 30 Pemain untuk TC Timnas Putri Indonesia U-19 Jelang Piala AFF Putri U-19 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |13:29 WIB
PSSI Panggil 30 Pemain untuk TC Timnas Putri Indonesia U-19 Jelang Piala AFF Putri U-19 2023
Timnas Putri Indonesia U-19 bakal tampil di Piala AFF Putri U-19 2023 (Foto: PSSI)
PSSI panggil 30 pemain untuk pemusatan latihan (TC) Timnas Putri Indonesia U-19 jelang Piala AFF U-19 2023. Dari 30 pemain tersebut, nantinya akan dipilih 23 pemain untuk mengisi skuad final. 

Indonesia akan menjadi tuan rumah di ajang Piala AFF Putri U-19 2023. Ajang ini rencananya akan digelar di Palembang, Sumatera Selatan pada 5 hingga 15 Juli 2023.

Timnas Putri Indonesia

Dengan waktu yang mepet, TC pun dimulai dengan memanggil 30 pemain untuk seleksi. Nantinya, tujuh nama akan dicoret untuk didaftarkan dalam skuad final.

“Iya, betul. Pemusatan latihan ini juga seleksi bagi para pemain, karena hanya 23 pemain yang didaftarkan untuk ajang AFF nanti. Saya sebenarnya sudah memantau dan mengumpulkan pemain-pemain ini dari jauh hari. Beberapa pemain juga sudah pernah ikut saya bertanding di ajang-ajang Internasional sebelumnya,” kata Rudy Eka, dikutip dari situs resmi PSSI, Selasa (27/6/2023).

Dalam ajang tersebut, Timnas Putri Indonesia U-19 tergabung dalam Grup A bersama Kamboja, Laos, dan Timor Leste. Selain itu, untuk Grup B diisi oleh Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Sedangkan Grup C dihuni oleh Thailand, Myanmar dan Filipina.

Rudy membahas soal peta kekuatan di Grup A. Menurutnya, setiap tim memiliki kekuatan yang cukup seimbang. Pelatih berusia 40 tahun ini pun optimistis bahwa Timnas Putri Indonesia U-19 bisa berbicara banyak.

“Saya rasa di grup ini, karena ini juga adalah turnamen untuk kelompok umur, jadi semua kekuatan tim-tim yang ada di grup A sama rata ya, mungkin yang berbicara banyak nanti adalah mental. Ya di pemusatan latihan, selain melatih sisi permainan, taktik, dll, saya juga menekankan tentang mental untuk para pemain,” ujarnya.

