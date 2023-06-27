Pelatih AZ Alkmaar Angkat Bicara Usai Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Dilirik AC Milan

PELATIH AZ Alkmaar, Pascal Jansen, angkat bicara usai pemain keturunan Indonesia Tijjani Reijnders dilirik AC Milan. Menurutnya, ketiga pihak yakni AZ Alkmaar, Tijjani Reijnders, dan AC Milan harus sama-sama puas demi memuluskan transfer tersebut.

Ya, Tijjani Reijnders merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia. Kini, Reijnders tengah menjadi perbincangan hangat usai sukses mencuri perhatian raksasa Liga Italia, AC Milan. Pemain yang beroperasi sebagai gelandang itu pun mengaku terbuka untuk angkat kaki dari AZ Alkmaar.

Di sisi lain, AC Milan juga tengah mencari sosok gelandang tengah untuk menjadi pengganti Sandro Tonali yang akan merapat ke Newcastle United. Reijnders pun dianggap sebagai pemain yang tepat untuk mengisi pos yang ditinggalkan Tonali.

Pelatih AZ Alkmaar, Pascal Jansen pun angkat bicara terkait rumor tersebut. Dia tidak bisa berbicara banyak dan hanya memastikan bahwa saat ini tidak ada satu pun pemain yang keluar dari skuadnya.

Jansen bahkan memberikan isyarat ke AC Milan kalau mereka harus mengeluarkan dana lebih banyak untuk mendapatkan jasa Tijjani Reijnders. Pasalnya, transfer tersebut harus membuat semua pihak puas termasuk AZ Alkmaar.

“Saat ini saya telah melihat beberapa hal berlalu, tetapi seperti yang selalu kami katakan di AZ, jika ada sesuatu yang perlu dilaporkan maka kami akan melaporkannya,” kata Jansen, dikutip dari Sempre Milan, Selasa (27/6/2023).