Gara-Gara Ini, Timnas Indonesia dan Cristiano Ronaldo Takkan Pernah Bertemu di FIFA Matchday?

TIMNAS Indonesia dan Cristiano Ronaldo takkan bertemu di FIFA Matchday karena CR7 kemungkinan besar pensiun kelar Piala Eropa 2024? Wakil Ketua Umum PSSI, Zainudin Amali, mengeluarkan pernyataan mengejutkan pada Senin, 26 Juni 2023.

Ia mengatakan PSSI sudah melakukan kontak untuk menggelar laga uji coba antara Timnas Indonesia kontra Portugal yang dikapteni Cristiano Ronaldo. Zainudin Amali berharap laga bisa terealisasi sebelum Cristiano Ronaldo memutuskan pensiun dari Timnas Portugal.

(Cristiano Ronaldo kemungkinan pensiun dari Timnas Portugal kelar Piala Eropa 2024)

Melihat gelagat yang ada, Cristiano Ronaldo kemungkinan besar pensiun kelar Piala Eropa 2024 yang berlangsung pada Juni hingga Juli 2024. Cristiano Ronaldo kemungkinan pensiun dari Timnas Portugal di usia 39 tahun.

Jika kemungkinan di atas benar adanya, Timnas Indonesia dan Portugal yang diperkuat Cristiano Ronaldo takkan pernah bertemu. Sebab, dalam penelusuran Okezone, jadwal Timnas Indonesia dan Portugal hingga akhir 2024 tak pernah cocok.

Hingga akhir 2024 tercatat ada delapan FIFA Matchday yakni September 2023, Oktober 2023, November 2023, Maret 2024, Juni 2024, September 2024, Oktober 2024 dan November 2024. Di FIFA Matchday September 2023, Timnas Indonesia memang belum memiliki lawan, namun mereka takkan bisa bertemu Timnas Portugal.

Hal itu karena pada September 2023, Seleccao das Quinas -julukan Timnas Portugal- sudah memiliki jadwal mentas di dua laga Kualifikasi Piala Eropa 2024.

Lanjut ke Oktober dan November 2023, Timnas Indonesia juga tak bisa menghadapi Portugal. Sebab, di periode tersebut, skuad asuhan Shin Tae-yong akan mentas di babak pertama dan babak kedua (jika lolos) Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.