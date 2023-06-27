Kisah Bek Timnas Argentina Nicolas Tagliafico Temukan Tempat Ajaib saat Bulan Madu di Indonesia dengan Sang Istri

KISAH bek Timnas Argentina, Nicolas Tagliafico, menemukan tempat ajaib saat bulan madu di Indonesia dengan sang istri akan dibahas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, Nicolas Tagliafico dibawa oleh pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, dalam tur Asia ke Beijing (China) dan Jakarta (Indonesia).

Sayangnya, pemain milik Olympique Lyon itu tidak dimainkan saat La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- mengalahkan Australia 2-0 di Beijing dan membungkam Timnas Indonesia 2-0 di Jakarta. Pasalnya, Nicolas Tagliafico mengalami masalah pada ototnya.

Kendati begitu, pemain 30 tahun yang masuk dalam skuad Argentina saat juara Piala Dunia 2022 itu menikmati setiap momen pada tur Asia bertajuk FIFA Matchday Juni 2023 tersebut. Bahkan, Nicolas Tagliafico tak langsung pulang ke negaranya setelah laga Timnas Indonesia vs Argentina berakhir.

Nicolas Tagliafico dan sang istri, Carolina Calvagni, nampaknya masih betah berada di Indonesia. Mereka menjelajah sejumlah destinasi pariwisata terkenal di Tanah Air untuk menghabiskan waktu bersama dalam suasana bulan madunya itu.

Melihat dari unggahan Instagram pribadinya, Nicolas Tagliafico bersama sang istri diketahui mengunjungi Pulau Komodo sehari pascalaga Timnas Indonesia vs Argentina. Selanjutnya, Nicolas Tagliafico dan Calvagni menuju Bali untuk menikmati bulan madunya itu.

Setelah menjajal keindahan Pulau Dewata, Nicolas Tagliafico bersama sang istri melanjutkan perjalanan bulan madunya ke Sumba, Nusa Tenggara Timur. Di sana, keduanya berpose mesra dengan latar belakang objek wisata Air Terjun Lapopu yang berlokasi di kawasan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru, Manurara, Katikutana Selatan.