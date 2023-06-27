Thom Haye dan Mees Hilgers Jadi Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Selanjutnya?

DUA pemain keturunan Indonesia dikabarkan bakal segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI) sehingga bisa membela Timnas Indonesia. Mereka adalah Thom Haye dan Mees Hilgers.

Dilansir dari akun Instagram @indonesiaabroad, Selasa (27/6/2023), proses naturalisasi Thom Haye dan Mees Hilgers terus berlanjut saat ini. Pengumuman resmi pun dikabarkan bakal segera hadir.

“Mees Hilgers dan dan Thom Haye akan segera menjadi pemain Timnas Indonesia,” tulis akun Instagram @indonesiaabroad.

“Semuanya dalam tahap proses dan pengumuman resmi akan segera tiba. Kebanggan Indonesia!” lanjutnya.

Thom Haye sendiri diketahui memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Solo dan Sulawesi Utara. Pemain kelahiran Amsterdam, Belanda, 9 Februari 1995 ini pun bermain di posisi gelandang.

Kini, Thom Haye bermain untuk Heerenveen di Belanda. Pada musim 2022-2023, dia total bermain di 36 pertandingan dan sukses mencetak tiga gol serta tiga assist.

Sementara Mees Hilgers, dia memiliki darah Indonesia dari sang ibu, yang merupakan orang Manado, Sulawesi Utara. Hilgers sendiri lahir di Amersfoot, Belanda, pada 13 Mei 2001.

Hilgers kini bermain di tim FC Twente sejak 2020. Pada musim 2022-2023, di atercatat mentas di 35 laga bersama FC Twente. Bek berusia 22 tahun itu pun bisa mencatatkan 1 gol.