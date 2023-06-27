Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Negara Peserta Piala Dunia U-17 2023 yang Pernah Juara Ajang Ini, Nomor 1 Brasil!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |10:30 WIB
4 Negara Peserta Piala Dunia U-17 2023 yang Pernah Juara Ajang Ini, Nomor 1 Brasil!
Timnas Brasil U-17 juara Piala Dunia U-17 2019 (Foto: FIFA)
SEBANYAK 4 negara peserta Piala Dunia U-17 2023 yang pernah juara ajang ini akan dibahas Okezone. Sekadar diketahui, Piala Dunia U-17 2023 bakal digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang yang diikuti 24 tim.

Ke-24 tim tersebut di antaranya Timnas Indonesia U-17 (tuan rumah), Inggris, Prancis, Jerman, Polandia, Spanyol, Argentina, Brasil, Ekuador, Venezuela, Burkina Faso, Mali, Maroko, Senegal, Kanada, Meksiko, Panama, Amerika Serikat, Kaledonia Baru, Selandia Baru, Iran, Korea Selatan, Jepang, dan Uzbekistan.

Dari 24 negara negara peserta Piala Dunia U-17 2023 di atas, ada sejumlah tim yang pernah juara di ajang Piala Dunia U-17. Lantas, siapa sajakah negara-negara yang dimaksud?

Berikut 4 Negara Peserta Piala Dunia U-17 2023 yang Pernah Juara Ajang Ini

4. Inggris

Timnas Inggris U-17

Inggris pernah merasakan sekali juara Piala Dunia U-17 pada 2017. Pada partai final Piala Dunia U-17 yang digelar di India, Inggris menang 5-2 atas Spanyol di Stadion Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata, Sabtu (28/10/2017).

Inggris sempat tertinggal dua gol terlebih dahulu melalui Sergio Gomez (10',31'). Namun, mereka bisa memukul balik sang lawan lewat lima gol yang dilesakkan oleh Rhian Brewster (44'), Morgan Gibbs White (58'), Phil Foden (70',88'), dan Marc Guehi (84').

3. Prancis

Timnas Prancis U-17

Tak mau kalah, Prancis juga menjadi tim Eropa yang pernah menyegel satu kali gelar juara Piala Dunia U-17 pada edisi 2001. Saat itu, Prancis sukses mengalahkan Nigeria 3-0 pada final yang digelar di Scarborough di Trinidad dan Tobago, 30 September 2001 itu.

Prancis sukses memenangkan lima dari enam pertandingan mereka, meski sempat kalah dari Nigeria di babak pertama tetapi membalas dendam di final. Mereka mencetak lima gol dalam satu pertandingan dalam dua kesempatan, melawan Amerika Serikat (5–3) dan Jepang (5–1) dalam pertandingan grup.

Halaman:
1 2
      
