HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Beri Respons Unggahan Shin Tae-yong di Instagram, Rafael Struick Langsung Kena Serbu Netizen!

Dimas Khaidar , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |07:27 WIB
Beri Respons Unggahan Shin Tae-yong di Instagram, Rafael Struick Langsung Kena Serbu Netizen!
Rafael Struick diserbu netizen usai respons unggahan Shin Tae-yong di Instagram (Foto: Instagram/rafaelstruick)
A
A
A

PENYERANG Timnas Indonesia, Rafael Struick memberikan respons di kolom komentar unggahan sang pelatih, Shin Tae-yong di Instagram. Sontak, Rafael Struick pun langsung kena serbu netizen Tanah Air.

Sebagaimana diketahui, Rafael Struick telah melakoni debut bersama Timnas Indonesia pada gelaran FIFA Matchday Juni 2023 saat menghadapi Palestina. Debut pemain berusia 20 tahun itu pun terbilang cukup mencuri perhatian pencinta sepakbola Tanah Air.

Rafael Struick

Alhasil, penampilannya di laga Timnas Indonesia vs Palestina membuat dirinya dikagumi banyak fans sepakbola Indonesia. Terlebih, Rafael Struick yang memiliki paras tampan membuat fans wanita tergila-gila dengannya.

Terkini, Rafael Struick kembali menjadi sorotan setelah memberikan respons di salah satu unggahan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong di Instagram. Dalam unggahan tersebut, Shin Tae-yong memamerkan foto bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dan mengaku tak sabar menatap laga besar tahun depan.

“Menantikan pertandingan besar tahun depan juga. Pertandingan melawan Argentina ini akan sangat membantu para pemain kami,” tulis keterangan pada unggahan Shin Tae-yong di Instagram, @shintaeyong7777, dikutip pada Selasa (27/6/2023).

