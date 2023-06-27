Panggilan Sayang Ivar Jenner kepada Rafael Struick Terungkap, Apa Itu?

PANGGILAN sayang Ivar Jenner kepada Rafael Struick terungkap. Lantas, apakah panggilan itu? Sekadar diketahui, Rafael Struick dan Ivar Jenner merupakan pemain keturunan yang resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada Senin (22/5/2023) lalu.

Kedua pemain kelahiran Belanda tersebut menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Rafael Struick dan Ivar Jenner sama-sama bermain ketika Timnas Indonesia ditahan Palestina 0-0, dan dibungkam Argentina 0-2.

Selama kedua laga FIFA Matchday Juni 2023 tersebut, mereka kerap memamerkan kekompakan di Timnas Indonesia. Tak pelak, Ivar Jenner dan Rafael Struick sempat dijuluki Upin dan Ipin versi Indonesia oleh netizen Tanah Air.

Berbeda dengan yang lain, Ivar Jenner baru-baru ini memberikan julukan khusus untuk Rafael Struick. Gelandang bertahan milik FC Utrecht itu memberikan panggilan "Broski" terhadap Rafael Struick.

Sebagai informasi, Broski sendiri merupakan bahasa slang dari kata Brother yang artinya teman. Di Indonesia sendiri, panggilan Brother sering disebut "Bro".